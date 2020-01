Co wydarzy się w 2020 roku? „Pewne kłopoty nas czekają, jeszcze o Rosji usłyszymy”

Poprosiliśmy polityków o prognozę na przyszły rok. Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak skomentował zaostrzającą się retorykę prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Polski. – Te wypowiedzi z ostatnich dni i tygodni ze strony rosyjskiej moim zdaniem są skoordynowaną narracją pewnej wojny medialno-hybrydowej; w mojej ocenie jest to prolog pewnych kłopotów, które nas czekają. Jeszcze o Rosji w Nowym Roku usłyszymy – powiedział portalowi tvp.info parlamentarzysta PiS.

W zeszłym tygodniu prezydent Rosji stwierdził, że rzeczywistą przyczyną wybuchu II wojny światowej nie był Ribbentrop-Mołotow, ale pakt monachijski z 1938 r. Polska miała go wykorzystać do realizacji roszczeń terytorialnych wobec Zaolzia.



Zdaniem ministra Dziedziczaka Rosja będzie wykorzystywać narrację historyczną, aby skuteczniej prowadzić bieżącą politykę. Tym bardziej, że Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie, a żołnierze rosyjscy stacjonują na terenie Gruzji i Mołdawii.



Wielu naszych rozmówców twierdzi, że najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce będą majowe wybory prezydenckie. Czy będzie druga tura i kto się w niej znajdzie?



– Wydaje się dość prawdopodobne, że druga tura jednak będzie. Jest coraz więcej znaków zapytania, kto poza urzędującym prezydentem w tej drugiej turze będzie. Nawet wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej pojawiają się głosy, że może być to Szymon Hołownia – odpowiedział senator PiS Jan Maria Jackowski.

– Niestety Małgorzata Kidawa-Błońska ogranicza się wyłącznie do elektoratu Platformy, a nawet wydaje mi się, że tego całego elektoratu nie zagospodarowuje – mówił poseł Lewicy Andrzej Rozenek.

Czy może dojść do niespodzianki i obecności Szymona Hołowni w drugiej turze? – Nie chcę nikogo lekceważyć. Wydaje się, że wybory prezydenckie mają akurat taki charakter, że może wystartować każdy, kto przekroczył 35. rok życia. Szymon Hołownia spełnia te warunki i być może będzie czarnym koniem tych wyborów – stwierdził Rozenek.



– Wszystko jest możliwe w tych wyborach. Prezydent jest uwikłany w negatywne decyzje obozu partyjnego, z którego się wywodzi. Musiał przełknąć powołanie takich osób, jak prokurator Piotrowicz i profesor Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej i rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.



O los prezydenta Dudy spokojny jest jednak poseł Dziedziczak z PiS. – Niekwestionowanym liderem jest prezydent Andrzej Duda. Wraz z pierwszą damą są uwielbiani przez Polaków, nigdy nie przynieśli nam wstydu, wspaniale nas reprezentowali. Myślę, że mają bardzo duże szanse na zwycięstwo w tych wyborach. Nigdy więcej nie może być jednak takiej pychy, jaką reprezentowało otoczenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wybory trzeba wygrać – stwierdził minister Dziedziczak.



– Obecnie na stole widzimy już króla Andrzeja Dudę, waletów i również królową, natomiast asa będzie miała Lewica – zażartowała posłanka Lewicy Anita Sowińska.



Czy późne wskazanie kandydata lub kandydatki na prezydenta nie zaszkodzi Lewicy? – Władysław Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia wystartowali, ale nic za tym później nie poszło – odpowiedziała Sowińska.

3 listopada 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Czy wygra je urzędujący prezydent Donald Trump, czy przedstawiciel Demokratów?



– Donald Trump mimo procedury impeachmentu ma wielką szansę na reelekcję. Ameryka przeżywa boom gospodarczy, a ataki mediów Trumpowi specjalnie nie szkodzą – prognozował eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki, który podczas poprzedniej kampanii w USA uczestniczył w konwencji wyborczej Trumpa.



– Myślę, że dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest taki, w którym Donald Trump skutecznie będzie ubiegał się o reelekcję. Akcja związana z procedurą impeachmentu, nacisk z udziałem Kongresu, wbrew pozorom wcale może nie zaszkodzić Trumpowi – mówił senator Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych.



Pytaliśmy też polityków o największe wyzwania nowego roku. Opozycja mówiła przede wszystkim o kwestiach klimatycznych.



– Chciałabym, żeby ochrona środowiska była jednym z głównych tematów w tym dyskursie politycznym. Czasu nie mamy, nie mają go nasze dzieci i nie mamy go sami. Czeka nas katastrofa klimatyczna i trzeba to głośno mówić – powiedziała posłanka Sowińska z Lewicy.



– Klimat jest problemem światowym bardziej niż europejskim. Europa jest najbardziej zielonym elementem świata. My tu najbardziej dbamy o klimat i taka histeria w Europie wobec klimatu jest całkowicie nieuzasadniona. Trzeba myśleć o klimacie w skali globalnej – odpowiedział poseł Kazimierz Smoliński z PiS.