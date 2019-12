Dziewięciolatek zakłuty nożem. Nie chciał dać bratu pograć na konsoli

19-letni mieszkaniec Turku został zatrzymany po tym, jak prawdopodobnie zamordował swojego dziewięcioletniego brata. Starszy chłopak miał zadać młodszemu co najmniej kilka ciosów nożem. Według nieoficjalnych informacji motywem zabójstwa był spór o grę na konsoli lub komputerze. Informację o tragedii otrzymaliśmy na platformę Twoje Info.

– Mogę potwierdzić, że doszło do zabójstwa na terenie naszego miasta. Ofiarą jest dziewięcioletni chłopiec. Nie informujemy na razie na temat sprawcy. Na miejscu trwają czynności policyjne i prokuratorskie – powiedział tvp.info asp. Szt. Mateusz Latuszewski.



Z informacji portalu tvp.info wynika, że do zbrodni doszło po południu na jednym z osiedli w Turku. 19-latek pokłócił się z młodszym bratem, o to kto ma grać na komputerze lub konsoli. Młodszy chłopak nie chciał ustąpić, wtedy starszy zaatakował go nożem. Zadał bratu co najmniej kilka ciosów. Świadkiem morderstwa miały być mama i chłopców.



19-latek został zatrzymany. Nie wiadomo, czy był pod wpływem narkotyków lub dopalaczy. Pobrano jego krew do badań toksykologicznych.

#wieszwiecej Polub nas