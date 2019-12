Jaki był 2019 rok w polityce? „Porażki przyćmiewają nasze drobne zwycięstwa”

Poprosiliśmy polityków o wskazanie największych sukcesów i porażek w 2019 roku. – Na pewno sukcesem była Koalicja Europejska, czyli połączenie wszystkich w zasadzie partii opozycyjnych. Na pewno sukcesem było połączenie partii lewicowych i stworzenie nowej Lewicy. To wszystko są jednak małe sukcesy, ponieważ porażki przyćmiewają nasze drobne zwycięstwa – powiedział portalowi tvp.info poseł Lewicy Andrzej Rozenek.

Bardziej optymistycznie na 2019 rok patrzą politycy Zjednoczonej Prawicy. – Na pewno wielki sukces obozu patriotycznego, czyli dwa zwycięstwa w wyborach. Do Parlamentu Europejskiego, pierwszy raz w historii, a były to czwarte wybory do tej instytucji z udziałem Polski i drugie zwycięstwo pod rząd w wyborach parlamentarnych – stwierdził eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki. Zdaniem polityka sukcesem jest też zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych i obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.



– Sukcesem jest to, że przygotowaliśmy po raz pierwszy budżet, który jest budżetem zrównoważonym. W ostatnim 30-leciu to się nie udało. Mamy też sukcesy w postaci uszczelnienia systemu podatkowego, obniżenie podatków, rozszerzenie programu 500 Plus na wszystkie dzieci – wymienił z kolei poseł PiS Kazimierz Smoliński.

– Okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej znakomicie przez Polskę wykorzystana. Uroczystości w Polsce, na Placu Piłsudskiego, w Wieluniu, na Westerplatte. Pokaz skutecznej polskiej dyplomacji i narracji wysyłanej w świat. Mieliśmy jednoznaczne wypowiedzi Niemców co do winy – mówił nam pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

– To był trudny rok. Rok wyzwań i podwójnych wyborów. Bez wątpienia do końca nikt z efektów tych wyborów nie może być zadowolony. Z jednej strony wybory wygrała rządząca formacja. Z drugiej strony wyszła z tych wyborów osłabiona, bo PiS stracił większość w Senacie – powiedział rzecznik PO i poseł Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec.



Dlaczego opozycja przegrała wybory? Czy odpowiedzialny za to jest szef PO Grzegorz Schetyna?



– Zastanawiamy się nad przyczynami tych porażek. Przegraliśmy, bo mniej osób na nas oddało głos. Podzielona opozycja jest słabsza. Niestety mimo propozycji ze strony Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, by odbudowywać Koalicję Europejską w nowym formacie, to nie uzyskało poparcia – odpowiedział Grabiec.



Czy dla Schetyny był to rok porażek, a może skutecznych uników? – To jest rok jego bardzo zręcznej polityki, ponieważ nie odniósł sukcesów a jednak nadal trwa na stolcu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jeżeli zdecyduje się wystartować na początku roku w wyborach wewnętrznych w PO, to znaczy, że będzie miał policzone szable i będzie liczył na sukces – stwierdził senator PiS Jan Maria Jackowski.

– PiS nie ma już takiej większości jak miał dotychczas. Oczywiście ma większość nadal, ale jest ona bardziej chwiejna. Co najważniejsze z mojego punktu widzenia, Lewica jest w końcu w Sejmie – wymieniła posłanka Lewicy Anita Sowińska.



Eurodeputowany PO Andrzej Halicki do porażek zaliczył zamieszanie z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. – „Festiwal pana Banasia”, bo to nie jest przyjemne, żeby dowiadywać się, że w Ministerstwie Finansów działali ludzie, którzy byli wprost powiązani z wyłudzaniem VAT-u, czyli zupełnie coś odwrotnego niż Prawo i Sprawiedliwość deklaruje – mówił.



– Po stronie obozu rządzącego były być może pewne błędy personalne w kontekście wyborów na najwyższe stanowiska państwowe. Okazuje się, że porażką był wybór prezesa NIK-u – powiedział eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.