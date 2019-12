„Polska popierała emigrację żydowskiej mniejszości we współpracy z ruchem syjonistycznym”

„Dla nas Żydów szczególnie skandaliczne jest manipulowanie przez (Władimira) Putina notatką ambasadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego” – czytamy w oświadczeniu podpisanym m.in. przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. To komentarz do ostatnich wypowiedzi prezydenta Rosji, które – jak zaznaczono – są „szeregiem oburzających twierdzeń na temat genezy II wojny światowej i roli w tym Polski”.

Władimir Putin w ostatnich dniach kilkukrotnie zabierał głos ws. Polski, m.in. obarczając nasz kraj winą za wybuch wojny. Rosyjski przywódca sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według Putina – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki. Nazwał przy tym Lipskiego „łajdakiem i antysemicką świnią”.



Jak zaznaczono w oświadczeniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, przesłanym mediom, oskarżanie Lipskiego o antysemityzm „na podstawie jednego zdania wyrwanego z kontekstu jest skrajnie nieodpowiedzialne”.



„Polska, o czym nie wolno zapominać, popierała emigrację swej 10 proc. żydowskiej mniejszości. Ale czyniła to po części we współpracy z ruchem syjonistycznym, któremu udzielała potajemnie wojskowego wsparcia” – czytamy. Dalej wskazano, że gdy w 1938 roku III Rzesza wydaliła tysiące polskich Żydów „polskie służby dyplomatyczne, w tym ambasador Lipski, udzielały im wsparcia”.

ZGWŻ podkreśla, że każde zafałszowanie pamięci o II wojnie światowej zagraża współczesnej europejskiej tożsamości.



„Dlatego z uznaniem zauważamy, jak uczciwie przedstawiciele najwyższych władz współczesnych Niemiec konsekwentnie od lat dają wyraz prawdzie o tej wojnie, której ich kraj był bezpośrednim sprawcą i winowajcą” – wskazano.



Jak podsumowano, „podobnej uczciwości” przedstawiciele ZGWŻ życzą władzom Rosji. Rosję nazwano krajem, który zaczął wojnę jako sojusznik Niemiec, „by stać się ich główną ofiarą, a wreszcie ostatecznym zwycięzcą”.





Pod oświadczeniem podpisali się Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Przewodnicząc ZGWŻ Klara Kołodziejska-Połtyn.