Serwis internetowy pozwala udawać, że jesteś na wakacjach

Podróże to okazja do zobaczenia ciekawych miejsc i przeżycia wspaniałych przygód, o których można potem opowiadać znajomym. Są jednak tacy, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, ale i tak snują historie o wojażach. W mediach społecznościowych chwalą się zdjęciami z miejsc, których nie odwiedzili. Do uwieczniania zmyślonych podróży na fotografiach służy serwis „Fake A Vacation”.

Z badań wynika, że czterech na dziesięciu Brytyjczyków (41 proc.) opowiadało historie o podróżach do krajów, których nigdy nie odwiedzili. Z tego 31 proc. przyznało, że historie o swoich wyprawach zmyśla po to, aby zaimponować innym. Co piąty Brytyjczyk, dodał też, że opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z rzekomo odwiedzonego miejsca.



Badanie wykazało, że najpopularniejsze wakacyjne oszustwa dotyczą wyjazdów na narty i wizyt w dużych miastach Europy. Często wymyślone są też historie o samotnych wyprawach z plecakiem. Jest to nagminne nie tylko wśród Brytyjczyków.



Amerykanie również chętnie dzielą się wrażeniami z podróży, których nie odbyli. Badanie przeprowadzone w Stanach wykazało, że 14 proc. mieszkańców tego kraju kłamie na temat swoich wakacji, a 10 proc. z nich choć raz umieściło pamiątkowe, fałszywe zdjęcia w mediach społecznościowych. Powód – chęć zaimponowania innym.

Miłośnicy zmyślania mieli tylko jeden problem – nie mogli pokazać zdjęć ze swoich podróży. Ten problem rozwiązała firma z siedzibą w Nebrasce, która oferuje swoim użytkownikom usługę nazwaną „Fake A Vacation”.



Pozwala ona na stworzenie galerii fałszywych fotografii z wakacji. Wystarczy wysłać zdjęcie swojej sylwetki i dobrać tło, a serwis zmontuje te dwie fotografie w jedną. I tak, siedząc wygodnie w fotelu, możemy robić sobie portrety na piaszczystych rajskich plażach, przy wodospadzie Niagara czy zrobić sobie selfie z widokiem zachodzącego słońca nad Wielkim Kanionem w tle.



– Popularność takiej usługi wzrosła wraz z rozwojem mediów społecznościowych – wyjaśnia Tom Eda, który zajmuje się marketingiem „Fake A Vacation”. – Ludzie zmyślają opowieści o swoich podróżach. Udają, ponieważ faktyczne wakacje są zbyt drogie lub chcą wzbudzić w innych zazdrość – uważa Eda.