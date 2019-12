„Jedność ponad granicami”. Przeor Wspólnoty Taizé o młodych Europejczykach

Zgromadziliśmy się w całej różnorodności narodów, pochodzenia, poglądów – powiedział brat Alois, przeor Wspólnoty Taizé podczas jednej z wieczornych modlitw na Europejskim Spotkaniu Młodych we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska portal tvp.info rozmawiał z bratem Aloisem.

– Jednorodność w różnorodności jest świadectwem, które wykracza poza granice Kościoła. Wobec wyzwań współczesnego świata, w czasach zamętu przenikającego europejski kontynent, możemy starać się coraz dalej nieść nowinę o komunii – mówił dalej do młodych chrześcijan z różnych zakątków świata. Podczas wywiadu z portalem tvp.info br. Alois również poruszył kwestię jedności.



Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu odbywa się 30 lat po upadku muru berlińskiego. Jakie to ma znaczenie dla Polaków i Europejczyków z różnych krajów?



Teraz sytuacja znacznie się różni. To już 30 lat. Należy zachwycać się wolnością. Teraz dla wielu młodych ludzi przyszłość może wydawać się niepewna. Razem możemy dodawać sobie odwagi i wspierać się wzajemnie w wierze.



Jakie jest przesłanie Spotkania we Wrocławiu, które bracia chcieliby przekazać młodym ludziom?



Chcielibyśmy przekazać, że do znalezienia sensu życia potrzebujemy wymiaru duchowego naszej wiary. Myślę, że takie wydarzenie jak to pokazuje, że życie ma sens. Wyzwania, które są wymienione w propozycjach programu tegorocznego spotkania, to po pierwsze: otwarcie się na najuboższych, na obcokrajowców. Bo to jest to, co będzie zmieniało świat. I nie powinniśmy się tego bać. Druga kwestia to wyzwanie ekologiczne. Młodzi chcą się angażować na rzecz ekologii. To do nas należy znalezienie tego, co łączy wiarę ze stworzeniem Boga. Największym wyzwaniem jest jedność. Nie możemy akceptować podziałów.

Oni kochają przyjaźń między narodami. Pragną budować zaufanie ponad granicami.

Gościnność była jednym z motywów przewodnich przygotowań do ESM we Wrocławiu. W jaki sposób bracia w Taizé akceptują i przyjmują drugiego człowieka bez względu na religię, czy narodowość? Jak młodzi Europejczycy mogą uczyć się gościnności w dzisiejszych czasach?



Tak, to bardzo ważne. Myślę, że młode pokolenie chce się teraz jednoczyć ponad granicami. Wszyscy chrześcijanie różnych wyznań wiedzą, że Chrystus przyszedł na ziemię, żeby nas zjednoczyć w jednej komunii. Są różnice, ale Jezus nas dzisiaj jednoczy. Myślę, że to wielki postęp w naszej wierze.



Brat Roger podczas II wojny światowej zapoczątkował w Taizé przyjmowanie uchodźców. Jak obecnie to wygląda? Kogo przyjmuje Wspólnota?



Kontynuujemy przyjmowanie uchodźców. Gościmy tych, których jesteśmy w stanie ugościć. Ważne jest słuchanie ich historii, a nie tylko pomoc materialna. Należy słuchać i pojąć, dlaczego przyjechali do Europy, przez co musieli przejść. Jeśli nie będziemy słuchać uchodźców, będziemy się ich bać. Ale jeśli będziemy ich słuchać, strach zniknie.



W jaki sposób bogate kraje europejskie mogą pomagać krajom ubogim, pozwalając ich mieszkańcom na godne warunki życia?



Nie wystarczy przyjąć uchodźców. Trzeba pomóc tym krajom, aby młodzi z nich nie wyjeżdżali. W związku z tym potrzebne jest partnerstwo gospodarcze, szczególnie z Afryką. Potrzebne jest partnerstwo, a nie tylko pomoc czy rozwój. Musimy też płacić sprawiedliwą cenę za surowce, a wtedy będziemy bliżej sprawiedliwości wobec krajów afrykańskich.

Jak Europejczycy mogą czerpać z surowców z Afryki, nie wykorzystując mieszkańców tego kontynentu?



Musimy coraz bardziej szukać sprawiedliwości w naszych relacjach ekonomicznych z Afryką.



Mieszkańcy przede wszystkim wielkich miast żyją w szybkim tempie. Jakie jest znaczenie ciszy w Taizé i jak można wprowadzać ją codzienności?



Podczas naszej modlitwy w Taizé pojawia się długi moment ciszy, bo to nas jednoczy. Pragniemy słuchać Boga i tego, co do nas mówi w naszych sercach. Chcemy, aby fragment biblijny, który przeczytaliśmy, wszedł do naszego serca. Potrzebujemy ciszy. W dzisiejszym świecie życie jest bardzo szybkie. Nie ma czasu ani ciszy, dlatego my dbamy o nią podczas modlitwy.



Jak możemy znaleźć ciszę w dzisiejszym świecie?



Trzeba stworzyć warunki, żeby usiąść w ciszy. Kościoły w Polsce są zawsze otwarte i można do nich wejść chociaż na dwie minuty.