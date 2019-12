Wydatki rosną, bo pozwala na to budżet. W tej kadencji wpływy wzrosły o ponad 100 mld zł

W mijającym 2019 roku wydatki z kasy państwa wyniosą około 416 mld zł. To o około 25 mld zł wiecej niż rok wcześniej i aż 84 mln zł więcej niż cztery lata temu. Mimo dużo większych wydatków – w stosunku do poprzedników – rząd Prawa i Sprawiedliwości ma też największe sukcesy w zwiększaniu duchodów budżetu państwa – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Jak zauważa dziennik, na tym polu partia rządząca działa wyjątkowo sprawnie. „Rząd PiS okazuje się być też mistrzem, jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów do budżetu” – czytamy. Z wyliczeń gazety wynika, że w bieżącym roku dochody mają sięgnąć nawet 402 mld zł, co stanowi o 28 mld zł więcej niż w 2018 roku i o 113 mld zł więcej niż cztery lata temu.



„Taka sztuka nie udała się dotychczas nikomu – podczas dwóch kadencji rządu PO–PSL było to odpowiednio 41 i 12 mld zł” – podkreśla „Rz”.



Żadnego z poprzednich rządów nie stać też było na tak wyraźny wzrost wydatków.



„Na przykład rząd SLD (w latach 2002–2005) zwiększył swoje wydatki o 35 mld zł, pierwszy rząd koalicji PO–PSL – o 50 mld zł (w latach 2008–2011), a drugi rząd tej koalicji (2012–2015) – o 29 mld zł” – czytamy w artykule.



Jak wynika z wyliczeń dziennika, tak „ekspansywna polityka wydatkowa” to efekt realizacji obietnic wyborczych PiS, m.in. sztandarowego programu Rodzina 500 Plus, po rozszerzeniu którego koszty wzrosły dwukrotnie – do 40 mld zł.

W ciągu ostatnich czterech lat największej zwiększyły się wpływy z podatku VAT – o 60 mld zł (wzrost o 47 proc.) i wyniosą ponad 180 mld zł.

– Gdy w 2015 r. PiS wygrał wybory i rozpoczął realizację tak dużego programu obietnic wyborczych, nikt nie wyobrażał sobie, że polskie finanse publiczne będą wyglądać tak doskonale – komentuje „Rzeczpospolitej” Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.



Jak zauważa z kolei Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, dotychczas rząd radził sobie ze zwiększaniem dochodów państwa bez znaczącego obciążania obywateli.



– Ale wydaje się, że powoli dochodzimy do końca tej drogi. Wkraczamy w okres spowolnienia, a większość instrumentów ograniczających lukę podatkową i nieuderzających w uczciwych podatników została już wprowadzona. Wzrost dochodów państwa z podatków będzie więc coraz mniejszy – ostrzega.