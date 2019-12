Irena Santor: Mam jeszcze wiele do zrobienia

– Jestem stara, ale mam jeszcze wiele do zrobienia – powiedziała Irena Santor, promując społeczny spot o porozumieniu międzypokoleniowym i dobrych praktykach związanych z oswajaniem starości, w którym wzięła udział.

30 sekundowy spot „Mamy całe życie do opowiedzenia”, który pod koniec grudnia pojawił się internecie, zrealizowała fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” z udziałem wolontariuszy – seniorów.



Spot ma pokazać, że starszy człowiek może być aktywny i piękny, a zaawansowany wiek nie musi oznaczać wykluczenia i poczucia braku przydatności.



Irena Santor powiedziała, że wzięła udział w spocie, żeby zwrócić uwagę młodych ludzi na potrzebę kontaktu starszego pokolenia z młodymi, żeby znaleźli czas na wysłuchanie ich historii.



– Ten spot ma przełamać stereotypy. Wciąż nie umiemy ze sobą współżyć, mówię o młodzieży i starszym pokoleniu. Ta nitka, która nas łączy, jest naderwana – powiedziała.

Dodała, że udział w spocie był dla niej nowym doświadczeniem. – Młody reżyser Tomasz Szychowski, ekipa filmowa i my seniorzy w roli aktorów, to było wyzwanie. Najtrudniejsze okazało się dla mnie nagranie zdania, które miałam wypowiedzieć dokładnie w siedem sekund – powiedziała.

Zwróciła uwagę, że ważne dla seniorów jest to, żeby nie rezygnować ze swoich pasji i nie bać się podejmowania nowych wyzwań.



– Z racji tego, że jestem piosenkarką często spotykam się z ludźmi, jestem zapraszana do współpracy i działań na rzecz innych, np. w fundacjach. Od 30 lat pracuję z fundacją pani prezydentowej Kwaśniewskiej, prawie tyle samo czasu z fundacją Ani Dymnej. Temu co robię, oddaję się całym sercem. Kiedy odmawiam zaangażowania się w jakieś przedsięwzięcie, to tylko, dlatego, że chcę być rzetelna, robić dobrze to, co mi powierzają, a nie zawsze czas na to pozwala – mówiła Santor.



Zwróciła uwagę, że wielu starszych ludzi w Polsce rzadko lub prawie wcale nie wychodzi z domu i powinno się to zmienić.



– Stary człowiek nie może siedzieć w sam w domu, musi wychodzić, do ludzi. Do tej pory było tak, że babcia siedziała w domu, gotowała, była potrzebna ze wszech miar, kochana, ale do kina nie miał kto z nią pójść. Młodzi: chodźcie z nami do kina, na koncerty, nawet rockowe! Ja chodzę. Dopiero dziś dowiedziałam się, że istnieją dancingi międzypokoleniowe i pewnie też będę na nie chodziła – powiedziała.

– Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu, to punkt widzenia – trafnie napisał Wojciech Młynarski słowa piosenki, którą śpiewam – i ja się z tym zgadzam. Metrykalny wiek nie musi oznaczać starości – podkreśliła.



Powiedziała, że śledzi na bieżąco zmiany w polityce senioralnej. – Zmiany te zaczynają być widoczne: otwierają się kluby seniora, miejsca, gdzie można się uczyć, gdzie można być przydatnym, kogoś uczyć. To jest potrzebne. Odwiedzam często domy dla seniorów i myślę, że ludzie chętnie tam przychodzą. Mogą porozmawiać, potańczyć, napić się kawy, a nawet z kimś się pokłócić – poinformowała.