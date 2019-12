Obroża z GPS pomoże znaleźć psa, którego wystraszyły petardy

Statystyczny Polak wyda w tym roku na fajerwerki 131 złotych. Nie ma szacunków na temat tego, ile psów ucierpi z powodu huku petard. Ale ich właściciele wiedzą, że muszą się do powitania Nowego Roku przygotować w sposób specjalny.

W Polsce czworonogami oszołomionymi wybuchami petard i fajerwerków mało kto się przejmuje. Prezydent Zielonej Góry proponował leki uspokajające dla psów, finansowane przez miasto. Tyle że zabrakło ich jeszcze przed Świętami. Zamiast liczyć na dobre intencje włodarzy miast i gmin, lepiej samemu zadbać o zwierzęta.



Podanie leków uspokajających należy skonsultować z weterynarzem. Warto zaopatrzyć swojego pupila w obrożę z nadajnikiem GPS. Najtańsze można kupić za ok. 150 zł. Mają jednak bardzo mały zasięg – ok. 100 m.



Droższe, z funkcją śledzenia zwierzęcia, kosztują około 1600 zł. Ale zapewniają zasięg nawet do 20 km. Taka obroża informuje, czy zwierzę się przemieszcza. Obroże o zasięgu 60 km, kosztują nawet 5 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas

W stolicy działać będzie „PSYlwestrowyPATROL”. Przez sylwestrową noc będzie ratować psy, które spłoszyły się na skutek wystrzałów petard na terenie Warszawy i przyległych gmin. Dwa samochody patrolu odwiozą zguby do schroniska Na Paluchu. A jeśli pies będzie miał chip lub adresatkę, wtedy trafi bezpośrednio do właścicieli.



Patrol nie wierzy w skuteczność decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieużywaniu fajerwerków. W Polsce nikt nie może zabronić wystrzeliwania fajerwerków w sylwestra i w Nowy Rok. Dlatego wolontariusze czuwają.



Można do nich dzwonić. „Spotkasz wystraszonego, oszołomionego wybuchami zwierzaka – zabezpiecz w miarę możliwości i dzwoń na numer 723 300 200. Będziemy działać od 18.00 do 6.00 rano” – napisano na stronie organizacji.