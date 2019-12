Finał śledztwa w sprawie śmierci Woźniaka-Staraka

Olsztyńska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Producent filmowy utonął latem w jeziorze Kisajno na Mazurach. W nocy z 17 na 18 sierpnia wybrał się na nocny rejs motorówką. Na pokładzie znajdowała się jeszcze jedna osoba.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prokurator Krzysztof Stodolny, to działania samego Piotra Woźniaka-Staraka doprowadziły do wypadku.



„Znajdujący się w stanie nietrzeźwości prowadził na jeziorach Kisajno, Niegocin i Boczne łódź motorową, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym wykonując manewr skrętu łodzi z jednoczesnym przyspieszeniem, w wyniku czego pasażerka łodzi wypadła za burtę. Jednocześnie kierujący sam wypadł do jeziora i został uderzony pracującą śrubą między innymi w głowę. Spowodowało to szereg obrażeń skutkujących śmiercią" – powiedział Krzysztof Stodolny.



„Na podstawie tak ustalonego materiału dowodowego umorzono postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie spowodowania wypadku, wobec śmierci sprawcy” – przekazał prokurator.



Kobiecie, która była pasażerką łodzi Piotra Woźniaka-Staraka, udało się dotrzeć do brzegu. Na pokładzie motorówki śledczy znaleźli 11 gramów marihuany. Nie udało im się ustalić, do kogo należały narkotyki.

