Atak nożownika. Dźgał kobietę spacerującą z dzieckiem

W Londynie doszło do ataku nożownika. Niezidentyfikowany czarnoskóry mężczyzna podchodząc od tyłu trzykrotnie dźgnął kobietę, która prowadziła wózek z dzieckiem. Sprawca jest poszukiwany.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy Downton Avenue w londyńskiej dzielnicy Streatham Hill.



Jak poinformowała policja, 36-latka pchająca wózek z małym dzieckiem została zaatakowana od tyłu. Mężczyzna pchnął ją trzykrotnie nożem. Kobieta trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecku nic się nie stało. Według mediów był to „niesprowokowany atak".



Napastnik zbiegł, jest poszukiwany przez policję. Według służb był czarnoskóry i nosił ciemne ubrania.

