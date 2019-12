„Sprawdzona, stalinowska propaganda”. Historyk o manipulacjach Putina ws. ambasadora Lipskiego

Wypowiedź prezydenta Rosji to wyrachowana manipulacja wymierzona w Polskę. Przy okazji w sposób cyniczny obraża ona także pamięć ambasadora Józefa Lipskiego – mówi historyk dr Maciej Korkuć, który jest Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

Dr Korkuć odniósł się w ten sposób do ostatnich wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, który sformułował m.in. zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech, Józefa Lipskiego. Według rosyjskiego prezydenta dyplomata miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.



– Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski – red.) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego – mówił Putin na posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.



– To sprawdzona metoda stalinowskiej propagandy: wyrwać z dokumentu i kontekstu historycznego jakieś pojedyncze zdanie, bądź zdarzenie, obudować je fałszywym komentarzem, dodać kilka nieprawdziwych stwierdzeń. Na koniec pozorować oburzenie z pozycji obrony prawdy i moralności. Takimi metodami Moskwa przypisywała Niemcom odpowiedzialność za zbrodnię katyńską i robiła w 1943 propagandową burzę przeciw Polsce, za to, że kala „dobre imię ZSRR” samą nawet prośbą o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej przez niezależne instytucje – powiedział historyk.



Odnosząc się do raportu Lipskiego z rozmowy z Hitlerem wyjaśnił, że „dokument z września 1938 roku jest relacją ambasadora RP Józefa Lipskiego, w której szczegółowo informuje on o wypowiedziach Hitlera i o swoich dyplomatycznych komentarzach”.

– Najważniejszym wątkiem są sprawy niemieckich żądań w sprawie tzw. Sudetenlandu. Na boku pojawia się sprawa czesko-polskiego zadawnionego już konfliktu o zamieszkane przez Polaków Zaolzie. I na marginesie pojawiła się też kwestia emigracji Żydów, która w tym okresie była jednym z gorących tematów w polityce międzynarodowej – zwrócił uwagę dr Korkuć.



Przypomniał, że „zaledwie nieco ponad dwa miesiące wcześniej miała miejsce zwołana przez prezydenta USA F.D. Roosevelta konferencja w Évian pod Paryżem”.



– Zgromadziła 32 państwa i niemal 200 dziennikarzy z całego świata. Chodziło o rozwiązanie problemu rosnącej liczby uchodźców żydowskich z Niemiec. Powołano tzw. Komitet Eviański jako forum do dyskusji na temat problemu emigracji żydowskiej. Brytyjczycy w tym czasie chcieli ograniczać migrację Żydów do zarządzanej przez nich Palestyny, bo obawiali się narastania konfliktu arabsko-żydowskiego. USA nie chciało się godzić na zwiększanie kwot imigracyjnych. Konferencja zakończyła się fiaskiem. Okazało się, że niemal żadne państwo nie chce przyjąć uchodźców żydowskich – powiedział dr Korkuć.



Historyk wskazał, że „Hitler mówiąc o emigracji Żydów poruszył więc temat dyskutowany właśnie w polityce międzynarodowej”. – Putin doskonale wie, że nie ma tam ani słowa o planach mordowania ludzi. Nikt sobie wtedy jeszcze nawet nie wyobrażał, że Hitler będzie zdolny do zbrodni na miarę Holokaustu – dodał.

Jak zauważył, „Kanclerz Rzeszy dyplomatycznie stwierdził, że przyświeca mu myśl załatwienia »zagadnienia żydowskiego« w »drodze emigracji do kolonii«”.– Przy tym równie dyplomatycznie zaznaczył, że zrobi to uwzględniając stanowisko Polski, Węgier, a „może i Rumunii”. Lipski takie słowa równie układnie komentował stwierdzeniem, że jeśli znajdzie takie rozwiązanie „postawimy mu piękny pomnik w Warszawie” – tłumaczył historyk.

W ocenie dr. Korkucia „dzisiaj łatwo to jedno zdanie wyjąć z kontekstu i przeinaczyć”.



– Jednak Putin wie, że nie było mowy ani o pomniku „za niegodziwości wobec Żydów”, jak to fałszywie przedstawia, ani o wspieraniu jakiegokolwiek ludobójstwa. Banałem jest przypominanie, że Lipski nie mógł wiedzieć w 1938 roku, ile milionów Żydów i ile milionów Polaków wymorduje Hitler w czasie wojny. I nikomu poważnemu nie trzeba tłumaczyć, że Lipski nie pochwalał ludobójstwa i nie deklarował za to pomników – przypomniał.



– Jak ambasador Lipski oceniał prawdziwą politykę Hitlera w czasie wojny pokazał własnym przykładem: zgłaszając się do wojska i walcząc jak żołnierz na froncie przeciw niemieckim najeźdźcom: i w obronie Francji, i w czasie wyzwalania Włoch – zwrócił uwagę historyk.



Podkreślił, że „wypowiedź prezydenta Rosji to wyrachowana manipulacja wymierzona w Polskę”. – Przy okazji w sposób cyniczny obraża ona także pamięć ambasadora Lipskiego – dodał.



W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.