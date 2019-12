Dni Piątka policzone? Polak ma trafić do Bundesligi

Piękny sen dobiega końca – informują włoskie media. Po słabej rundzie jesiennej, Krzysztof Piątek zimą zmieni otoczenie. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wypożyczony do jednego z klubów Bundesligi.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu jego nazwisko znali tylko wierni sympatycy Ekstraklasy. Jedną jesień i kilkanaście goli później, Krzysztof Piątek stał się międzynarodową marką. Za 23-letniego napastnika z Dzierżoniowa słynny Milan zapłacił w styczniu 35 milionów euro.



Wejście miał niesamowite: zmiana trykotu Genoi na czarno-czerwone pasy nie zrobiła na nim większego wrażenia. Strzelał jak najęty, rozbijał rywali w pojedynkę, a fani zacierali ręce, że tak wybitnego napastnika sprowadzili za – niemalże, biorąc pod uwagę panujące realia – bezcen. Wszystko wskazywało na to, że Piątek to strzał w dziesiątkę.



Niestety, im dalej w las... Końcówkę rundy wiosennej miał już słabszą, ale że sezon zakończył z 22 golami (więcej mieli tylko Duvan Zapata i Fabio Quagiarella), próżno było szukać „jedenastki roku” bez Polaka. Nikt go o nic nie obwiniał, nikt też nie wyobrażał sobie, żeby na „dziewiątce” kolejny sezon rozpoczynał ktoś inny.



Piątek jednak zawiódł. Strzelił zaledwie cztery gole, w tym trzy z rzutów karnych, nie pomagał drużynie, a na tle wykwalifikowanych technicznie profesorów z Serie A wyglądał często jak student. W wielkim skrócie: odstawał, w wyniku czego coraz częściej siadał na ławce.

Odsiecz ze Szwecji



O tym, że w nadchodzącej rundzie mógłby być do niej przyspawany, świadczy fakt, że władze Milanu ściągnęły z Los Angeles Zlatana Ibrahimovicia. Szwed ma już swoje lata (w październiku skończył 38), ale to wciąż określona marka gwarantująca jakość i kilka-kilkanaście goli w sezonie. Piątek taką marką (już?) nie jest.



W Mediolanie „Ibra” ma zostać co najmniej do końca sezonu. Dostanie za tę przyjemność 3,5 miliona euro, a w razie gdyby rozegrał połowę możliwych spotkań, kontrakt zostanie automatycznie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku. Do zespołu dołączy na początku stycznia: w czwartek (2.01) ma testy medyczne, na piątek (3.01) zaplanowano natomiast wielką konferencję prasową.

W międzyczasie władze klubu pracują nad pozbyciem się Polaka. Jak donosi dziennik „Corierre dello Sport”, w grę wchodzi przede wszystkim wypożyczenie – być może do innego włoskiego klubu, choć raczej do Niemiec. Jak zauważa Marcin Borzęcki, dziennikarz TVP Sport, prywatnie kibic Schalke, bardzo wiele wskazuje na to, że Piątek trafi do... Gelsenkirchen.– Trudno wskazać jakikolwiek inny zespół, bo niemal wszędzie panuje „urodzaj” napastników. W Schalke z kolei poszukiwania snajpera trwają od prawie roku, a że potrzeba jest duża niech świadczy fakt, że najwięcej goli dla zespołu zdobywali jesienią pomocnicy – zauważa Borzęcki. – Druga sprawa to... pieniądze. Na transfer „dziewiątki” z prawdziwego zdarzenia ich nie ma, trzeba więc korzystać z opcji wypożyczenia. Wszystko pasuje.

Co więcej, piłkarski profil Piątka dobrze komponuje się z potrzebami władz klubu z Gelsenkirchen. – Poszukiwany jest ktoś, kto dużo biega, naciska na obrońców, a przy tym dobrze gra w powietrzu. Piątek pasuje idealnie – podsumowuje dziennikarz TVP Sport.



Giorgio Perinetti, dyrektor sportowy, który sprowadzał Piątka do Genoi, przekonuje, że wypożyczenie wcale nie musi oznaczać końca przygody z Mediolanem. – Jest jeszcze młody, zmiana powietrza dobrze mu zrobi. Inna sprawa, że rzeczywiście nie spisywał się w ostatnich miesiącach najlepiej. Zawsze powtarzałem, że to nie jest napastnik, którego można zamknąć w określonym schemacie i kazać mu grać dla drużyny – mówi cytowany przez „Corriere dello Sport”.



�� @CorSport : Milan have decided to let striker Krzysztof Piątek join a German club in the January transfer window. pic.twitter.com/ccWNAXmlYv — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) December 30, 2019

Włoski dziennik podaje, że Piątek został już poinformowany o decyzji władz. Jego los zależny jest też w dużej mierze od... innych napastników. Wróbelki ćwierkają, że na San Siro ma wrócić wychowanek klubu, obecnie zawodnik SPAL – Andrea Petagna. Jeśli tak się stanie, Polak sam powinien nalegać na transfer. Miejsca może zabraknąć nawet na ławce rezerwowych...