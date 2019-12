Apokalipsa w Australii. Ogień uwięził tysiące osób na plażach [WIDEO]

Dwie osoby zginęły we wtorek w pożarach lasów w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. W Wiktorii ogień uwięził ok. 4 tys. ludzi, którzy schronili się na plażach – informuje agencja EFE.

Po poniedziałkowych upałach połączonych z silnymi wiatrami pogorszyły się warunki w stanach Wiktoria i Nowa Południowa Walia, które walczą z gwałtownymi pożarami lasów. We wtorek dwie osoby zginęły w miejscowości Cobargo w Nowej Południowej Walii.



Pożary wyrządziły poważne szkody w popularnej miejscowości wypoczynkowej Mallacoota w Wiktorii. AP opisuje panujące tam warunki jako „apokaliptyczne”. Ok. 4 tys. mieszkańców Mallacooty i przebywających tam turystów schroniło się przed ogniem na plażach.



Premier stanu Wiktoria Daniel Andrews powiedział, że są plany ewakuowania drogą morską uwięzionych przez pożar ludzi.



Trwają poszukiwania pięciu zaginionych osób: czterech z Wiktorii i jednej z Nowej Południowej Walii.



W związku z pożarami w części miast Australii odwołano pokazy fajerwerków z okazji Nowego Roku. Słynny pokaz w Sydney odbędzie się zgodnie z planem. Szacuje się, że w tym roku przyciągnie on ok. miliona widzów.



W wyniku pożarów w stanach Nowa Południowa Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Queensland zginęło co najmniej 12 osób. Ogień zniszczył ponad tysiąc domów; większość z nich znajdowała się w Nowej Południowej Walii.



Tegoroczny sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach tragiczne żniwo. Gwałtowność żywiołu i niezwykle wysokie temperatury przypisywane są zmianom klimatu.

