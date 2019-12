Pełnotłuste albo chude. Jakie mleko chroni dzieci przed otyłością?

Dzieci, które piją pełnotłuste mleko, są w mniejszym stopniu narażone na nadwagę lub otyłość niż dzieci pijące mleko odtłuszczone – potwierdzili kanadyjscy naukowcy, których wnioski publikuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.

Zespół badaczy z St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto przeprowadził metaanalizę 28 dotychczasowych badań z siedmiu krajów, w których wzięło udział łącznie blisko 21 tys. dzieci w wieku od 1 do 18 lat.



Ani jedne z analizowanych badań nie wskazały, że mleko odtłuszczone (0,1-2 proc.) ma związek z mniejszym ryzykiem nadwagi i otyłości. Z 18 badań wynikało natomiast, że to dzieci pijące pełnotłuste mleko były o 40 proc. mniej narażone na nadwagę i otyłość.



„Większość dzieci w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych spożywa krowie mleko codziennie i jest to istotne źródło tłuszczu w ich jadłospisie. Zgodnie z zaleceniami Health Canada, od drugiego roku życia dzieci powinny spożywać mleko o obniżonej zawartości tłuszczu, aby zredukować prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości. Nasze badania sugerują jednak, że zalecenia te nie są uzasadnione” – komentują autorzy.

