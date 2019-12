Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż prezydencki

Prezydent Andrzej Duda utrzymuje wysoką przewagę nad główną kontrkandydatką z Koalicji Obywatelskiej i pozostałymi kandydatami z poszczególnych partii – wynika z sondażu pracowni Social Changes, przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Na początku roku marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów prezydenckich. Z kalendarza wyborczego wynika, że może wybrać jedną z niedziel maja: 3, 10, 17. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni później odbędzie się druga tura głosowania.



Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony 6 sierpnia 2015 r., jego pięcioletnia kadencja upłynie więc 6 sierpnia 2020 r.



Z najnowszego sondażu prezydenckiego wynika, że wybory raczej nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszej turze. Największym poparciem cieszy się obecny prezydent Andrzej Duda; chce na niego głosować 43 proc. badanych. Portal zauważa, że w porównaniu do poprzedniego badania to spadek o 3 punkty procentowe.



Druga jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem 24 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o jeden pkt procentowy.

Trzecie miejsce zajmuje były prezenter TVN Szymon Hołownia. Na tego kandydata głosować zamierza 13 proc., tyle samo co w poprzednim badaniu.



Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na poparcie 9 proc. ankietowanych. To wynik lepszy o 2 pkt procentowe niż ostatnio.



Z kolei na na lidera Razem i możliwego kandydata całej Lewicy Adriana Zandberga chce głosować 7 proc. badanych, tyle samo co w poprzednim badaniu.



Na ostatnim miejscu jest kandydat z Konfederacji Krzysztof Bosak, który uzyskał 4 proc. poparcia, bez zmian wobec badania z poprzedniego tygodnia.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI, w dniach od 20 do 24 grudnia 2019 roku. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. Wzięło w nim udział 1044 osób.

