Z samochodu Polaków ukradli urnę z prochami. Później zadzwonili

Cypryjska policja odnalazła urnę z prochami 19-letniego Dennisa Bednarza, syna Polaków mieszkających w Szwecji. Kilka dni wcześniej urna została skradziona z samochodu pary, która przyjechała na Cypr, by tam, nad morzem, rozrzucić prochy zmarłego.

Kinga i Bartek Bednarzowie mieszkają w Szwecji od 2007 r. Założyli tam firmę sprzątającą, stać ich było na podróże, w czasie których – jak mówili – przeżywali z dziećmi piękne chwile. Latem tego roku ich 19-letni syn Dennis zginął w wypadku. Pod koniec roku wybrali się na Cypr, chcąc w tym miejscu zamknąć zły rok, a prochy syna wrzucić do morza.



Na miejscu, gdy przygotowywali się do uroczystości rozsypania prochów, zatrzymali się z dziadkami i rodzeństwem Dennisa w restauracji przy Governor's Beach. Tam z wypożyczonego auta złodzieje ukradli trzy torby należące do Polaków. W jednej z nich znajdowała się urna.



Jak mówili Bednarzowie, pozostałe rzeczy nie były istotne – liczyły się tylko szczątki syna. Apelowali do złodziei, by zwrócili jedynie to.



Prośby przyniosły skutek. Do pani Kingi zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że „przypadkowo” ukradł urnę i wskazał miejsce jej pozostawienia. Wtedy Polka przekazała te informacje cypryjskiej policji.

Funkcjonariusze zatrzymali złodzieja przy zjeździe z autostrady na południowym wybrzeżu wyspy. W sprawie aresztowano trzech obywateli Cypru: 33- i 43-latka oraz 34-letnią kobietę.