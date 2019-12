Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o kilkaset złotych

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wzrasta o 350 zł i wyniesie 2,6 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa – o 17 zł. Sytuację finansową części pracowników poprawią także przepisy, zgodnie z którymi dodatek za staż nie będzie wpływał na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wyniesie 2600 zł – to 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.



– Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu z rokiem 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat – podkreśliła szefowa MRPiPS Marlena Maląg.



Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. W 2020 r. będzie ona wynosić 17 zł (w 2019 r. było to 14,70 zł).



Kolejną ważną i od dawna postulowaną zmianą jest wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę.



– Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat – wskazała minister Maląg.



Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

MRPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. handlować będzie można w siedem niedziel w roku; zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą i w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.



Nowy rok przyniesie również ważne zmiany w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę waloryzowane będzie świadczenie pielęgnacyjne, które jest przyznawane przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem.



W 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1830 zł netto (wzrost o 247 zł). – Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa – zaznacza MRPiPS.



Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrośnie do 20,496 tys. zł.



W przypadku ZAZ dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej wynosić będzie 25 tys. zł.