Napaść na członków Food Not Bombs. Zatrzymano ostatniego z podejrzanych

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali trzeciego z mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie aktywistów z grupy Food Not Bombs. 21-latek spędził noc w policyjnym areszcie. Wobec jednego z dwóch wcześniej zatrzymanych policjantów sąd zastosował tymczasowy areszt. Mężczyzna usłyszał zarzuty, m.in. publicznego propagowania faszyzmu.

Do ataku na członków organizacji Food Not Bombs doszło w niedzielę 22 grudnia, gdy przed wejściem do stacji metra Centrum rozdawali posiłki potrzebującym.



„Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano” – podali na portalu społecznościowym działacze. Mężczyźni mieli również wznosić nazistowskie gesty i okrzyki oraz atakować przypadkowych przechodniów.



Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali w związku ze sprawą 16-latka, następnego dnia 22-latka. Drugiemu z mężczyzn śledczy przedstawili łącznie siedem zarzutów, w tym zarzut publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa.

Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa I zatrzymali trzeciego z mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie aktywistów z grupy Food Not Bombs, podczas rozdawania jedzenia bezdomnym. Dzisiaj dalsze działania śledczych. 21-latek noc spędził w policyjnym areszcie. pic.twitter.com/mzWR2MyOC3 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 31, 2019

źródło: Twitter, PAP

Jedzenie Zamiast Bomb (ang. Food Not Bombs) to oddolna inicjatywa polegająca na rozdawaniu osobom potrzebującym wegetariańskich lub wegańskich posiłków. Akcjom towarzyszy przekaz antywojenny.Ruch Food Not Bombs powstał w latach 80. w Wielkiej Brytanii i od tamtego czasu rozprzestrzenił się na cały świat. W Polsce akcje rozdawania posiłków w ramach FNB odbywają się w wielu większych miastach. W Warszawie odbywa się ona cyklicznie – w każdą niedzielę o godzinie 18 przy stacji metra Centrum.​​