Najmniej zarabiający nauczyciele dostaną więcej

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosną wynagrodzenia najmniej zarabiających nauczycieli tak, aby nie zarabiali mniej od płacy minimalnej. Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Średnio zarobki wzrosną o około 150 zł.

Minister edukacji narodowej jest zobligowany do wydania takiego rozporządzenia co roku, nawet gdy nie jest zmieniana wysokość stawek.



Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w której podane są wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – takich stawek jest 12. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany oraz trzy poziomy wykształcenia: tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie.



Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2020 r. wzrosną wynagrodzenia tylko tych nauczycieli, których płace zasadnicze byłyby niższe od przyszłorocznej płacy minimalnej. Chodzi o nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego i o nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego. Płaca minimalna w 2020 r. wzrośnie do 2600 zł brutto.



Z tabeli wynika, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, nauczyciela stażysty z licencjatem, ale z przygotowaniem pedagogicznym, a także nauczyciela kontraktowego z licencjatem, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium wzrośnie z 2466 zł do 2617 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto).

#wieszwiecej Polub nas

Od Nowego Roku cztery nowe miasta w Polsce Czerwińsk nad Wisłą na Mazowszu, Klimontów w woj. świętokrzyskim oraz Lututów i Piątek w woj. łódzkim – to cztery nowe miasta, które w 2020 r.... zobacz więcej

Stawka zasadnicza nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, i nauczyciela kontraktowego z licencjatem i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie z 2509 zł do 2663 zł brutto (wzrost o 154 zł brutto).

Z kolei nauczyciel stażysta z licencjatem, ale bez przygotowania pedagogicznego, lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium zarobi w 2020 r. 2600 zł brutto (dziś 2450 zł; oznacza to wzrost o 150 zł brutto), a nauczyciel mianowany z tym samym wykształceniem – 2638 zł brutto (dziś 2486 zł; wzrost o 152 zł brutto).



Według MEN styczniowa podwyżka dotyczy niewielkiej grupy nauczycieli – ok. 19 tys. osób, co stanowi około 3 proc. wszystkich nauczycieli.



Wysokość minimalnych stawek pozostałych nauczycieli nie zmieni się w styczniu. Zależnie od stopnia awansu i poziomu wykształcenia wyniesie od 2782 zł brutto do 3817 zł brutto.



Na początku grudnia, po spotkaniu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powtórzył, że styczniowa podwyżka nie będzie jedyną. Przywołał zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z expose, że wszyscy nauczyciele otrzymają podwyżkę od września 2020 r. Według szefa MEN będzie to podwyżka o 6 proc.