„Jesteśmy w stanie odeprzeć atak moskiewskiej propagandy. Wygrywamy to starcie”

My wygrywamy to starcie na poziomie serc i rozumów zwykłych ludzi. Oni reagują w adekwatny sposób – pukają się w głowę – powiedział w programie „#Jedziemy” wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, komentując ataki prezydenta Rosji na Polskę. Dodał, że „przy działaniach naszego rządu i dyplomacji jesteśmy w stanie odeprzeć atak moskiewskiej propagandy”.

W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej.



Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną wojny był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.



W niedzielę w związku z wypowiedziami Putina ukazało się oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego. „Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – oświadczył szef polskiego rządu.



W TVP Info wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz wskazał, że Władimir Putin „próbuje wywołać pewną nową dyskusję na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej tak, abyśmy zaczęli dyskutować o tym, kto był po dobrej stronie, a kto po złej”.



– A Związek Sowiecki miałby być tylko wyzwolicielem. I tak w wyobrażeniu Rosjan wojna zaczęła się dopiero w 1941 roku walką z nazistami, a głównym jej zadaniem było wyzwolenie tej złej Europy, która próbowała dogadać się z Hitlerem przed wojną. To główny cel Putina, a wszystko inne jest taktyką – mówił gość TVP Info.



Dalej wskazywał, że mimo takich działań Rosji „świat odpowiada bardzo jednoznacznie”. – Świat reaguje nie tylko na poziomie politycznym, ale my wygrywamy to starcie na poziomie serc i rozumów zwykłych ludzi. Oni reagują w adekwatny sposób – pukają się w głowę – mówił.



Wiceminister Przydacz odniósł się też do głosów niektórych polityków opozycji, którzy zarzucają prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że w sprawie nie zabrał jeszcze głosu. – Stanowisko prezydenta jest słuszne – nie w każdej sprawie musimy wypowiadać się z najwyższego poziomu. Próba sprowokowania prezydenta jest przez Putina i kremlowską propagandę próbą wtłoczenia w dyskusję na najwyższym poziomie. Odpowiedź pana premiera jest absolutnie adekwatna. Oświadczenie premiera było konsultowane z Pałacem Prezydencki i MSZ – mówił.

Przydacz podkreślał, że w tym sporze „prawda stoi po naszej stronie, historiografia stoi po naszej stronie”. – Przy działaniach naszego rządu i dyplomacji jestęśmy w stanie odeprzeć atak moskiewskiej propagandy – opowiadał.



Odniósł się też do wpisów na Twitterze rosyjskiej ambasady w Polsce. – To forma frustracji, nie jest to dyplomacja wysublimowana, raczej uprawiana cepem. Pani Mosbacher napisała prawdę. Rosyjscy dyplomaci chyba powinni powściągnąć język – mówił.



Opowiedział też o przebiegu spotkania rosyjskiego ambasadora w siedzibie polskiego MSZ, gdzie został wezwany. – Ambasador usłyszał, jaka była prawdziwa wersja historii, jak Polska postrzega rzeczywistość. Była dyskusja o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Ambasador próbował bronić stanowiska swojego prezydenta, ale to nie było seminarium historyczne. Stwierdził, że się z tym nie zgadza i przekazał swoją wersję historii – mówił Przydacz.

#wieszwiecej Polub nas