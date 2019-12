Ojciec Grety Thunberg: Nie popieram opuszczania przez nią szkoły

Ojciec szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg przyznał w rozmowie z brytyjskim radiem BBC, że nie popiera opuszczania przez nią szkoły w związku ze zmianami klimatycznymi. Zaznaczył również, że jego córka jest obecnie szczęśliwa, a jego martwi internetowy hejt na jej temat.

Pod koniec grudnia pojawiły się informacje, że do szwedzkich służb socjalnych napłynęły donosy od osób zaniepokojonych możliwością wykorzystywania 16-letniej Grety Thunberg przez jej rodziców celebrytów (jej ojciec jest aktorem, a matka śpiewaczką operową).



Ojciec nastolatki, Svante Thunberg, towarzyszy jej w podróżach po świecie.



Rodzice Grety zdecydowali, że od września tego roku ich córka przez rok nie będzie uczęszczać do szkoły. Stało się tak, gdy ukończyła ona 16 lat, czyli osiągnęła wiek, w którym już nie istnieje w Szwecji obowiązek szkolny.



W opinii Svante Thunberga to „zły pomysł”, aby jego córka stała na „linii frontu walki ze zmianami klimatu”. Przyznał jednak, że odkąd zaangażowała się w ochronę środowiska, stała się szczęśliwsza.



Jak wyznał, przez kilka lat Greta zmagała się z depresją, a w wieku 12 lat zdiagnozowano u niej zespół Aspergera.



– Przestała mówić, przestała chodzić do szkoły – zdradził. W pewnym momencie dziewczyna przestała także przyjmować pokarmy, co – jak powiedział Svante Thunberg – „było największym koszmarem dla rodzica”.

Z czasem jego córka coraz bardziej interesowała się problemami związanymi ze zmianami klimatu. Pewnego razu Greta miała z tego powodu nazwać swoich rodziców „wielkimi hipokrytami”. Jak zdradził w wywiadzie Svante Thunberg, postanowili wtedy z żoną zmienić dotychczasowy tryb życia: zrezygnowali z podróżowania samolotem, a on sam przeszedł na dietę wegańską.



– Zrobiłem te wszystkie rzeczy i wiedziałem, że były one właściwe. Nie uczyniłem jednak tego, aby uratować klimat, zrobiłem to, aby uratować moje dziecko – wyznał pan Thunberg.



Ojciec 16-latki powiedział również, że martwią go fake newsy na temat córki oraz internetowy hejt skierowany w jej stronę. Przyznał jednocześnie, że Greta uważa wszystkie obraźliwe komentarze „za zabawne”. – Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to robi, ale śmieje się przez większość czasu – powiedział.



Svante Thunberg stwierdził także, że Greta „naprawdę chce wrócić do szkoły”.