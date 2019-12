Politolog o zmianach na scenie politycznej: PiS zajęło większość społecznego centrum

PiS wzmocnił społeczną legitymację. Zmiany polityczne zajdą tylko, gdy dojdzie do silnego tąpnięcia gospodarczego – powiedział politolog prof. Rafał Chwedoruk.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z „Rzeczpospolitą" wskazał, że w mijającym roku „Prawo i Sprawiedliwość wzmocniło społeczną legitymację, pozyskując kolejnych wyborców, zajęło większość społecznego centrum, utrzymało kluczową na drodze do centrum zdolność samoograniczania się, zarazem wciąż borykało się z problemami kadr na różnych szczeblach".



– Opozycja pozostała w kręgu wyborców z dominującą pozycją miejskiej klasy średniej, która karnie stawia się przy urnach, ale nie wypracowała drogi do centrum, a przynajmniej do ograniczenia jego mobilizacji przez PiS. Po czterech latach zamieszania, prób wewnętrznych rewolucji okazało się, że realnie wśród opozycji istnieją PO, SLD i PSL, a więc nihil novi – dodał.



Zdaniem Chwedoruka trudno też mówić o słabnięciu PiS. – Lepsze określenie obecnej sytuacji, to pat. PiS, silny społecznym poparciem, osłabił polityczne podstawy swoich rządów, co było efektem paradoksu – w sytuacji wejścia do Sejmu wszystkich startujących partii model d'Hondta nie działał standardowo. Problemem PiS jest przede wszystkim nikła przewaga w Sejmie i liczba mandatów sojuszników. Ceny i kwestia NIK mogą mieć znaczenie tylko wtedy, gdyby doszło do silnego tąpnięcia gospodarki – zaznaczył politolog.



Prof. Chwedoruk był też pytany w rozmowie z dziennikiem, czy konflikt o praworządność z unijnymi instytucjami oraz osobne stanowisko w kwestiach klimatycznych mogą zaszkodzić PiS? Jego zdaniem kwestie te „będą po prostu jednym z instrumentów nacisku na Warszawę w kontekście długoterminowego pogłębiania integracji UE". – Na sytuację wewnętrzną w Polsce nie wpłyną – dodał.

