Koniec wojny handlowej? USA i Chiny mają podpisać porozumienie

Przedstawiciele Chin i Stanów Zjednoczonych mają w najbliższych dniach podpisać dokument zamykający tzw. pierwszy etap porozumienia handlowego – informują hongkońskie media. Odpowiedzialny za proces negocjacji wicepremier Chin Liu He w najbliższą sobotę ma się udać do Waszyngtonu.

Dziennik „South China Morning Post” powołuje się na anonimowe źródło zbliżone do sprawy. Tymczasem doradca prezydenta USA ds. handlu Peter Navarro w wywiadzie dla telewizji FOX News poinformował, że pierwszy etap porozumienia handlowego może być podpisany w następnym tygodniu. Dodał jednak, że ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa.



Według źródeł hongkońskiego dziennika, chińskie władze miały zaakceptować zaproszenie wystosowane do wicepremiera Liu. Obecnie trwa zaś proces tłumaczenia dokumentów dotyczących szczegółów porozumienia.



Treść pierwszego etapu umowy handlowej ma zostać upubliczniona jednak dopiero po jej podpisaniu. Wiadomo, że 86-stronnicowy dokument zawiera zapisy w kwestii ochrony własności intelektualnych.



Komentując jego treść Navarro stwierdził, że stanowi on „dobry początek” w obszarze przymusowego transferu technologii i poruszony w nim został w sposób korzystny dla USA temat manipulacji walutowych.

#wieszwiecej Polub nas