Zmiana warty w Unii. Finlandia krytykowana za brak kompromisów

Finlandia kończy 31 grudnia półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od środy pracami Wspólnoty będzie kierować przez kolejnych sześć miesięcy Chorwacja. Unijni dyplomaci i urzędnicy w rozmowie z Polskim Radiem nie wystawili dobrej oceny rządowi w Helsinkach.

Finlandia, zamiast szukać kompromisów, forsowała własne zdanie i kierowała się własnym interesem – skomentował jeden z unijnych urzędników. Jego zdaniem tak było na przykład w sprawie unijnego budżetu – Finlandia zaproponowała cięcia wydatków po 2020 roku. Ta propozycja, zdaniem wielu, była pisana wyłącznie z punktu widzenia Helsinek.



– Jesteśmy przekonani, że ta propozycja daje niezbędne narzędzia Unii, by zrealizować kluczowe cele – przekonywała premier Sanna Marin, ale na Helsinki spadła krytyka.



– Uważamy, że to co zostało zaprezentowano przez prezydencję fińską nie przybliża nas do kompromisu – komentował premier Mateusz Morawiecki. – Propozycja Finlandii idzie w złym kierunku, jest nie do zaakceptowania przez Parlament Europejski – mówił z kolei szef Europarlamentu David Sassoli.



Nie wszystkim spodobał się też sposób prowadzenia negocjacji w sprawie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego. Zostały one zaakceptowane przez większość krajów, przy sprzeciwie dziewięciu państw, w tym Polski.

