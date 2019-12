„Koszmarny błąd lekarza”. Operowana pacjentka stanęła w ogniu

Przez fatalny błąd lekarza operowana 66-latka stanęła w ogniu. Chora na raka trzuski kobieta nie przeżyła. Rumuńska prokuratura wszczęła śledztwo.

Do incydentu doszło 22 grudnia w szpitalu Floreasca w stolicy Rumunii Bukareszcie. Podczas operacji pacjentka nagle stanęła w ogniu. Płomienie ugasiła jedna z pielęgniarek, która oblała kobietę wodą z wiadra.



Pacjentka doznała oparzeń niemal połowy powierzchni ciała. Zmarła w niedzielę wieczorem.



Horatiu Moldovan, sekretarz stanu w resorcie zdrowia, wskazał, że do pożaru doszło najpewniej wskutek błędu chirurga. Lekarz miał przemyć skórę pacjentki środkiem biobójczym, a następnie włączyć skalpel elektryczny, mimo że instrukcja tego urządzenia zabrania łączenia takich procedur.



Minister zdrowia Victor Costache przyznał, że doszło do koszmarnego błędu. – Mamy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tego niepokojącego zdarzenia – oświadczył. Zapewnił, że resort dołoży wszelkich starań, by pomóc śledczym w wyjaśnieniu prawdy.

źródło: BBC

BBC wskazuje, że ze wszystkich krajów Unii Europejskiej Rumunia wydaje najmniej na służbę zdrowia – zarówno w przeliczeniu na mieszkańca, jak i pod względem odsetka PKB. Kraj ma też najwyższy wskaźnik śmiertelności dzieci w UE, zaś stałym problemem są niedobory kadrowe oraz przestarzała infrastruktura szpitalna.