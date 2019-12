LOT: Zysk będzie uzależniony od postawy Boeinga

Wynik finansowy Polskich Linii Lotniczych LOT za 2018 rok będzie gorszy od zakładanego – oświadczył w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową prezes firmy Rafał Milczarski. W 2018 roku spółka wypracowała 45 mln zł zysku netto.

Milczarski podkreślił, że wiele zależy od tego, czy LOT otrzyma rekompensatę od firmy Boeing za przymusowe uziemienie maszyn typu 737 MAX 8. Zaznaczył też, że jest zbyt wcześnie, by mówić, czy spółka zakończy rok z zyskiem. Dodał, że cały czas trwają prace, by wynik finansowy był jak najlepszy.



Prezes przyznał, że mijający rok był niełatwy dla przewoźnika ze względu na problemy z flotą. Milczarski przypomniał, że Boeingi 737 MAX 8 nie latają od marca. W tej chwili LOT powinien mieć we flocie 14 samolotów tego typu. Z powodu ich uziemienia przewoźnik musi leasingować maszyny o podobnym zasięgu.



Problemy są także z silnikami Trent 1000, które napędzają niektóre samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Z powodu wadliwego materiału wykorzystanego do produkcji łopatek turbiny, konieczne było systematyczne uziemianie maszyn, by serwisować, bądź wymieniać silniki. To także spowodowało konieczność wypożyczania maszyn od innych przewoźników.

źródło: IAR

W przyszłym roku przewoźnik uruchomi kilka nowych połączeń dalekodystansowych. W czerwcu rozpocznie rejsy z Warszawy do Waszyngtonu, a w sierpniu do San Francisco. Planowane są też inne połączenia. PLL LOT uruchomi regularne połączenie z Krakowa na lotnisko JFK w Nowym Jorku, a częstotliwość rejsów z Krakowa do Chicago będzie zwiększona.Także w przyszłym roku LOT odbierze dwa nowe samoloty Boeing 787 Dreamliner. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do służby Boeingi 737 MAX 8. Według niektórych doniesień medialnych, może to nastąpić w lutym przyszłego roku, a według innych, nawet w czerwcu.