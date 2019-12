Berlin forsuje w Brukseli swoją politykę migracyjną

Drogi niemieckiej polityki migracyjnej powiodą w 2020 roku znów do Brukseli po tym, gdy sprzymierzona z kanclerz Angelą Merkel niemiecka chadek Ursula von der Leyen stanęła na czele Komisji Europejskiej – ocenia hiszpański dziennik „La Vanguardia”.

Zdaniem gazety, Komisja Europejska już w lutym lub marcu podejmie temat reformy europejskiego prawa migracyjnego w duchu propozycji niemieckiego rządu, przedstawionej na początku grudnia przez niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera. Opowiedział się on za zniesieniem dotychczasowej zasady, że wniosek o azyl można składać tylko w tym kraju, w którym zarejestrowano wjazd danej osoby na obszar Unii Europejskiej.



Niemcy chcą to zastąpić systemem rozdzielania osób ubiegających się o azyl między poszczególne państwa unijne na podstawie klucza uwzględniającego między innymi ich potencjał gospodarczy oraz liczbę ludności.



Jak zaznaczył Seehofer, na zewnętrznych granicach Unii miałaby miejsce tylko wstępna kontrola w celu odsyłania osób pozbawionych jakichkolwiek szans na uzyskanie azylu. W drugim półroczu 2020 roku Niemcy będą sprawować rotacyjne przewodnictwo Unii, co da im kolejną szansę na przyspieszenie rozstrzygnięcia w sprawie, w której partnerzy wciąż nie mogą się porozumieć – wskazuje gazeta.

Obecna niemiecka propozycja wobec Brukseli i unijnych partnerów ma na celu przede wszystkim powstrzymanie wewnątrzunijnego odpływu osób ubiegających się o azyl do preferowanych przez nie krajów UE – komentuje „La Vanguardia”.Przypomniano jednocześnie, że według danych Eurostatu Niemcy były w 2018 roku najpopularniejszym krajem osiedlenia dla przybywających do UE migrantów, przyjmując 27,9 proc. łącznej ich liczby. Za nimi ulokowały się kolejno Francja, Hiszpania, Grecja i Włochy.