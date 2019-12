Sondaż: Dla wielu Polaków mijający rok był najlepszy od 1989 r.

2019 r. większość Polaków ocenia jako dobry dla siebie i swoich rodzin – wynika z opublikowanego właśnie sondażu CBOS. Oceny sytuacji osobistej i rodzinnej są najlepsze od 1989 r., odkąd prowadzone jest badanie.

Większość badanych (56 proc.) ocenia, że 2019 r. był dla nich dobrym rokiem, przy czym dla 12 proc. – bardzo dobrym. W porównaniu z zeszłorocznym sondażem o 6 punktów procentowych wzrosła liczba respondentów oceniających dobrze mijający rok.



17 proc. ankietowanych twierdzi, że ten rok był dla nich dość dobry. Tyle samo ocenia mijający rok ambiwalentnie. Tak jak przed rokiem, co 10. respondent uważa, że mijający rok był dla niego niepomyślny.



Jeśli chodzi o ocenę mijającego roku w wymiarze rodzinnym, to dla 54 proc. był on jednoznacznie dobry, przy czym dla 10 proc. bardzo dobry. W porównaniu z poprzednim rokiem o 7 punktów procentowych wzrosły oceny pozytywne.



Według kolejnych 18 proc. ankietowanych 2019 r. był dla ich rodzin dość dobry (od poprzedniego roku spadek o 3 punkty). 22 proc. ocenia go ambiwalentnie (spadek z 25 proc.), a 6 proc. oceniło mijający rok negatywnie, tyle samo co w zeszłorocznym badaniu.

W raporcie podsumowującym badanie podkreślono, że 2019 r. był dla Polaków w wymiarze osobistym i rodzinnym nie tylko lepszy od poprzedniego, ale także generalnie najlepszy od 1989 r., kiedy pierwszy raz pytano o podsumowanie mijającego roku.

Wskazano też, że oceny zależą przede wszystkim od postrzegania przez badanych warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. Im większe zadowolenie z sytuacji materialnej, tym więcej pozytywnych ocen zeszłego roku, a mniej opinii negatywnych i ambiwalentnych.



„Warto jednak zauważyć, iż o ile w 2018 r. jedynie wśród ankietowanych dobrze oceniających warunki materialne własnych gospodarstw domowych zdecydowaną większość stanowili ci, którzy deklarowali, iż – najogólniej rzecz biorąc - mijający rok był dla nich osobiście oraz dla ich rodzin dobry, o tyle obecnie również większość żyjących w średnich warunkach ocenia, że dla nich osobiście oraz dla ich rodzin mijający rok jest dobry. Poprawa ocen mijającego roku w wymiarze osobistym i rodzinnym nastąpiła też wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych” – napisano.



Częściej pozytywną ocenę mijającemu rokowu w wymiarze osobistym i rodzinnym wystawiały osoby identyfikujące się z prawicą.



W porównaniu z poprzednim rokiem pogorszyła się ocena sytuacji w zakładach pracy. Ubyło badanych uważających, że mijający rok był dla ich zakładów pracy bardzo dobry (7 proc., spadek o 4 punkty procentowe) lub dobry (38 proc., spadek o 3 punkty), a przybyło oceniających go w tym aspekcie jako ani dobry, ani zły (24 proc., wzrost o 6 punktów procentowych) lub jako dość dobry (18 proc., wzrost o 2 punkty). Tak jak przed rokiem, co 11. pracujący zarobkowo ocenia, że mijający rok był dla ich miejsca pracy zły.

Oceny 2019 r. w odniesieniu do zakładów pracy, mimo że gorsze niż w dwóch poprzednich latach, są nadal wśród najwyższych od 30 lat - zaznaczono w raporcie. Najlepsze były w zeszłym roku.



Najlepiej oceniają mijające 12 miesięcy dla zakładu pracy respondenci pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem, a najgorzej - zatrudnieni w instytucjach publicznych, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych.



W grupie pracowników instytucji publicznych widać wyraźny spadek odsetka ocen pozytywnych, przy wzroście odsetka ocen ambiwalentnych w porównaniu z zeszłym rokiem. Wzrost ocen pozytywnych nastąpił za to wśród pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych.



Ocena 2019 r. dla zakładu pracy koreluje z oceną warunków materialnych badanych. Im gorzej respondenci oceniają warunki materialne swoich gospodarstw domowych, tym więcej negatywnych ocen mijającego roku w odniesieniu do zakładu pracy.



„Warto dodać, że pogorszenie ocen w porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło przede wszystkim wśród pracujących źle oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego” – napisano w raporcie.

Oceny 2019 dla Polski są podobne jak przed rokiem, a w historii badania - drugie najlepsze po przełomowym 1989. 32 proc. uznało, że mijający rok był dla kraju dobry, 4 proc. bardzo dobry, a 15 proc. dość dobry. Według 27 proc. 2019 nie był ani dobry, ani zł dla Polski, a według 17 proc. - zły.



Wśród zwolenników rządu przeważają oceny pozytywne, wśród przeciwników – ambiwalentne i umiarkowanie negatywne. Respondenci deklarujący obojętność wobec rządu najczęściej twierdzą, że mijający rok był dla naszego kraju ani dobry, ani zły lub oceniają go pozytywnie.



Pod względem miejsca zamieszkania, mieszkańcy wsi w większości uważają, że był to dobry rok dla kraju. Jedyną grupą, w której więcej jest ocen negatywnych niż pozytywnych, są respondenci z miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców.



Najmniej pozytywnie oceniana jest sytuacja światowa, jednak – w opinii badanych – dla świata rok 2019 był lepszy niż poprzedni i generalnie dla świata był jednym z pięciu najlepszych w ostatnim 30-leciu, choć daleko mu do roku 1989.



Wśród identyfikujących się z prawicą dominują oceny pozytywne, a wśród badanych o poglądach lewicowych najczęstsze są oceny negatywne. Im wyższy poziom wykształcenia, tym więcej negatywnych ocen 2019 r. dla świata.



Badanie przeprowadzono od 28 listopada do 5 grudnia na reprezentatywnej grupie 910 mieszkańców Polski.