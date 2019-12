Ambasada Rosji do Mosbacher: Sądzi pani, że zna się na historii?

„Droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii lepiej niż na dyplomacji?” – w ten sposób ambasada Rosji w Polsce zareagowała na wypowiedź ambasador USA Georgette Mosbacher. Przedstawicielka Stanów Zjednoczonych wystąpiła w obronie Polaków przed oskarżeniami Kremla o współpracę z hitlerowskimi Niemcami.

„Drogi prezydencie Putin - Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu” – przypomniała Georgette Mosbacher w tweecie, na który zareagowała ambasada Rosji.



Internauci skrytykowali wpis rosyjskiej ambasady.

Zacytowano także stanowisko ambasadora RFN, który przypomniał, że Związek Sowiecki „wspólnie z Niemcami uczestniczył w brutalnym podziale Polski”.Kilka dni wcześniej prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r.

Oskarżył też Polskę o wykorzystanie układu monachijskiego do odzyskania odebranych Rzeczypospolitej w 1920 r. fragmentów Śląska Cieszyńskiego.



Polska nie brała udziału w konferencji monachijskiej we wrześniu 1938 r. Sojusznicy Czechosłowacji – Anglia i Francja – wyrazili w jej trakcie zgodę na zagarnięcie przez Niemcy części terytorium CzSR. Czescy wojskowi liczyli polską pomoc w odparciu ewentualnej niemieckiej agresji, ale przywódcy Czechosłowacji nie byli zainteresowani współpracą z Warszawą.



Odnosząc się do niemiecko-sowieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. Putin przekonywał, że Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.



Prezydent Rosji sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który - według rosyjskiego prezydenta - miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.

„Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego” - twierdził Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.