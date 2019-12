Rekordowy spadek liczby narodzin we Włoszech

We Włoszech zanotowano nowy rekordowy spadek liczby narodzin. To historyczne minimum od czasów utworzenia zjednoczonych Włoch ponad 150 lat temu – poinformował krajowy Urząd Statystyczny Istat.

Dane Istat dotyczą 2018 r.; urodziło się wtedy – według ogłoszonego raportu – 439 tys. dzieci, o 19 tys. mniej niż rok wcześniej. Tak mało dzieci nie urodziło się we Włoszech od zjednoczenia w 1861 r.



W raporcie odnotowano również, że oczekiwana obecnie średnia długość życia wzrosła do 80 lat i 8 miesięcy w przypadku mężczyzn i 85 lat i 2 miesięcy dla kobiet.



To czyni z Włoch „jednym z najstarszych krajów świata” – podkreślił Istat. Na 100 osób mających poniżej 15 lat przypadają 173 osoby w wieku ponad 65 lat.

