Dodatkowe siły policji zabezpieczą „Sylwestra Marzeń z Dwójką”

Na zakopiańskiej Równi Krupowej stoi już sylwestrowa estrada, a wykonawcy przyjeżdżają do miasta pod Giewontem. Wielka zabawa sylwestrowa na zakopiańskiej Równi Krupowej została zgłoszona na 30 tys. osób, ale policja spodziewa się, że wokół wyznaczonego terenu zgromadzi się kolejne 30 tys. sylwestrowiczów.

– Wejście na teren imprezy masowej wiąże się z pewnymi restrykcjami, jak np. zakaz wnoszenia alkoholu, więc nie wszyscy zdecydują się na wejście do wyznaczonych sektorów. Do Zakopanego na czas sylwestra przyjedzie dodatkowo 280 policjantów zadysponowanych do służby podczas tej wyjątkowej nocy z całego garnizonu małopolskiego. Jesteśmy mocno wspierani przez naszych kolegów, więc jesteśmy przygotowani - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.



​Na czas zabawy sylwestrowej ulice wokół Równi Krupowej zostaną zamknięte. 1 stycznia w godzinach nocnych PKP uruchomiło dodatkowe pociągi, które odjadą z Zakopanego o godz. 01.41 - Chabówka, 02.12 i 02.43. Zgodnie z rozkładem z Zakopanego pierwszego dnia nowego roku w godzinach porannych wyjadą także pociągi o godz.: 05.07, 06.00, 06.31, 07.40 i 08.43.





