Trzy lata więzienia dla badacza za modyfikację DNA bliźniaczek

Sąd w Chinach skazał na trzy lata więzienia badacza He Jiankui, który w 2018 r. poinformował o zmodyfikowaniu DNA dwóch dziewczynek. Genom bliźniaczek Lulu i Nany został poddany edycji przy pomocy CRISPR/Cas9 na etapie zapłodnienia.

W wyniku modyfikacji kodu DNA chińskie dziewczynki miały stać się odporne na wirus HIV, który został im przekazany przez chorego na AIDS ojca.



He powiadomił o swym eksperymencie 25 listopada 2018 r. na nagraniu wideo zamieszczonym w serwisie YouTube.



Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w warunkach in vitro już w momencie zapłodnienia, a także poinformowanie środowiska naukowego i opinii publicznej o tego rodzaju eksperymencie dopiero po jego przeprowadzeniu, sprowokowały ożywioną debatę o bioetyce, która przetoczyła się przez chińskie i światowe media.



Pojawiły się obawy, że nowa metoda będzie wykorzystywana w sposób sprzeczny z etyką dla stworzenia superdziecka.



Opracowana przez zespół pracujący pod kierunkiem chińskiego badacza metoda opiera się na wymianach nukleotydów w DNA. Metoda ta pozostaje wariantem CRISPR, ale nie opiera się na cięciu łańcucha DNA, co wymusza samonaprawę DNA.





źródło: TVP INFO, PAP

Władze ChRL, oskarżane o zbyt pobłażliwy stosunek do tego rodzaju eksperymentów, podjęły w 2018 r. decyzję o zamknięciu ośrodka badawczego kierowanego przez He i wszczęcie dochodzenia. Do wydania wyroku w poniedziałek Chińczyk był objęty aresztem domowym - przypomina AFP.