NIK straszy kłopotami z prądem

Najwyższa Izba Kontroli wytyka rządowi, że w Polsce ciągle funkcjonuje wiele starych elektrowni, a budowa nowych może się opóźniać. Po przeprowadzonej w latach 2012-18 kontroli Izba stwierdziła brak odpowiedniej strategii rządu wobec proekologicznych działań Unii Europejskiej. Tyle, że - jak dowiedział sie portal tvp.info - taka strategia została przyjęta w połowie grudnia, a teraz została przekazana Komisji Europejskiej.

Kontrola NIK trwała sześć lat i objęła ministerstwo energii oraz spółki działające w branży elektroenergetycznej: m.in. Tauron, Energę, Eneę, Elektrownię Ostrołęka a także Orlen i PGNiG.



Izba twierdzi, że do 2035 r. powinna nastąpić likwidacja bloków wytwórczych wybudowanych w latach 70. ubiegłego wieku. „Polskie elektrownie są wyeksploatowane, a elektroenergetyka oparta na źródłach wysokoemisyjnych. W 2015 r. udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosił 81 proc.” - informuje Izba.



Jednocześnie NIK wyraża zaniepokojenie, że inwestycje w elektroenergetykę mogą się opóźniać co spowoduje kłopoty z dostawami prądu. „W objętych kontrolą inwestycjach praktycznie na każdym etapie (od przygotowania, poprzez wybór wykonawcy i realizację przez niego prac) występowały opóźnienia i przesunięcia terminów skutkujące odpowiednim przesunięciem terminu oddania budowanych bloków do eksploatacji” - pisze NIK.



Kierowana przez Mariana Banasia Izba przypmina, że trzy lata temu Komisja Europejska przedstawiła projekt tzw. Pakietu zimowego, który radykalnie ogranicza możliwość wsparcia rządu elektrowni emitujących powyżej 550 gCO2/kWh.

„Normy takiej nie spełnia obecnie żadna polska elektrownia na węgiel kamienny lub brunatny” - twierdzi NIK.

„Tymczasem brak stosownej strategii działań administracji rządowej, zaostrzające się kryteria ekologiczne Unii Europejskiej, zmienność regulacji prawnych wpływających na decyzje inwestycyjne oraz trudności i znaczne opóźnienia przy realizacji niektórych inwestycji rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną” - czytamy we wnioskach raportu.Ale jak ustalił portal tvp.info, taka strategia istnieje, a minister aktywów państwowych przekazał ją dziś Komisji Europejskiej. W przesłanym do naszej redakcji mailu ministerstwo informuje, że „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu” obejmuje lata 2021-30.Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne:- 7 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do 2005 r.,- od 21 do 23 proc. udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii,- wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. w porównaniu z poprzednimi prognozami,- redukcję nawet do 60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.