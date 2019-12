Gowin: Ataki części opozycji na prezydenta to uleganie rosyjskiej prowokacji

„Działania rządu w sprawie wypowiedzi Władimira Putina są na bieżąco uzgadniane z prezydentem Andrzejem Dudą; ataki części opozycji na Andrzeja Dudę to uleganie rosyjskiej prowokacji” – napisał na Twitterze wicepremier, przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin. Wcześniej lider PO Grzegorz Schetyna pisał na Twitterze, że nie można zaakceptować „braku reakcji prezydenta” na słowa Putina.

Echa oświadczenia Morawieckiego w rosyjskich mediach Radio Echo Moskwy napisało na swojej stronie internetowej, że „premier Polski Mateusz Morawiecki zarzucił kłamstwo prezydentowi Rosji Władimirowi... zobacz więcej

Jak napisał wicepremier, kroki podejmowane przez polskie władze są przemyślane, jednocześnie „stanowcze i wyważone”. „Najpierw reakcja MSZ, potem oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego” – czytamy we wpisie Gowina.



Polityk podkreślił, że wbrew temu, co twierdzi opozycja, w działaniach tych uczestniczy również prezydent Andrzej Duda. Linia rządu jest z nim na bieżąco uzgadniana, a ataki niektórych polityków opozycji na niego stanowią „uleganie rosyjskiej prowokacji” – pisze Gowin.



W zeszłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r.



Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.

Działania rządu w sprawie wypowiedzi W.Putina są na bieżąco uzgadniane z Prezydentem @AndrzejDuda. Sekwencja jest przemyślana, stanowcza i wyważona: najpierw reakcja MSZ, potem oświadczenie @MorawieckiM. Ataki części opozycji na @AndrzejDuda to uleganie rosyjskiej prowokacji. — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) 30 grudnia 2019

Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który - według rosyjskiego prezydenta - miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.

– Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski – red.) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego – mówił Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.



W niedzielę ukazało się oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego związane z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Rosji dotyczącymi genezy wybuchu II wojny światowej.



„Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – czytamy w oświadczeniu szefa polskiego rządu.



Część polityków opozycji krytykowała prezydenta Andrzeja Dudę, zarzucając mu brak reakcji na słowa Putina. Był wśród nich lider PO Grzegorz Schetyna.