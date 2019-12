Wyrok za śmiertelne pobicie kierowcy, który ochlapał błotem przechodniów

W Sądzie Okręgowym w Zamościu zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia Henryka T., do którego doszło pod koniec stycznia. Ofiara przejeżdżając autem ochlapała jednego z mężczyzn błotem. Ten poszedł po kolegę i ruszył za kierowcą do jego domu. Po sprzeczce zaczęli bić 38-latka tępym narzędziem – na oczach jego partnerki i dzieci. Ciosy doprowadziły do pęknięcia czaszki, urazów czaszkowo-mózgowych okolicy skroniowej, obrzęku mózgu i krwawych wylewów w tkankach miękkich. O sprawie pisze lublin112.pl.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Bzite w gminie Krasnystaw.



Henryk T. z dzieckiem pojechał samochodem na cmentarz. Wracając, ochlapał błotem pośniegowym przechodniów, 21-letniego Patryka H. i jego dziewczynę. Ten poszedł po kolegę, 31-letniego Pawła S. i razem pojechali do domu kierowcy.



Po kłótni H. i S. zaatakowali kierowcę. Zadawali mu liczne ciosy twardym, tępym narzędziem po całym ciele. Wszystko rozgrywało się na oczach partnerki ofiary i jego dzieci.



Po ataku sprawcy uciekli; pobitego mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

źródło: Lublin112.pl

Napastnicy nie przyznali się do winy. W trakcie śledztwa potwierdzili jedynie swoje uczestnictwo w zajściu. Składane przez nich wyjaśnienia różniły się od siebie i były często sprzeczne z materiałem dowodowym.Oskarżeni tłumaczyli, że to kierowca ich zaatakował, m.in. wulgarnie się do nich odzywał. Z zeznań świadków wynikało jednak, że 38-latek był spokojny, nikogo nie zaczepiał.​Sprawcom za popełniony czyn groziło do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak wyrok, który dziś zapadł w Sądzie Okręgowym w Zamościu jest o połowę niższy.