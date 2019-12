Grodzki kłopotem dla opozycji. „Powinien podać się do dymisji”

Radio Szczecin poinformowało o kolejnych pacjentach, którzy twierdzą, że dawali łapówki na oddziale kierowanym przez prof. Tomasza Grodzkiego, obecnego marszałka Senatu. – To nie politycy Zjednoczonej Prawicy chodzą i szukają pacjentów, którzy kiedyś dali kopertę byłemu dyrektorowi szpitala. Ci ludzie sami się zgłaszają, są przesłuchiwani. To niewątpliwie duże obciążenie dla Platformy Obywatelskiej i całej opozycji. Marszałek Grodzki powinien podać się do dymisji – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Dziennikarze Radia Szczecin dotarli do pani Józefy i jej męża. W lutym 1998 r. przekazali lekarzowi z oddziału profesora Grodzkiego 5 tys. zł. Pani Józefa twierdzi, że lekarze brali pieniądze od prawie wszystkich pacjentów i że po otrzymaniu kopert opieka nad nimi zdecydowanie się poprawiała. Marszałek Grodzki wszystkiemu stanowczo zaprzecza.



– Niech Radio Szczecin jakieś dowody przedstawi. Póki co, nie słyszałem ani jednego z imienia i nazwiska udowodnionego faktu. Myślę, że te wszystkie oszczerstwa i kłamstwa to metody hejterskie. Obrzucić błotem, a później nie ma tego, kto tym błotem rzucał. To dowód na to, że marszałek Grodzki jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości. Przecież jeszcze niedawno był dla nich wymarzonym kandydatem na ministra zdrowia – bronił partyjnego kolegi eurodeputowany PO Andrzej Halicki.

– Faktem jest, że coraz więcej osób tego rodzaju wątpliwości, czy zastrzeżenia do pana marszałka składa. W interesie i Senatu i pana marszałka jest szybkie wyjaśnienie tej sprawy – stwierdził senator PiS Jan Maria Jackowski.

Czy powinno dojść do dymisji marszałka Grodzkiego? – Jeżeli te zarzuty potwierdziłyby się, to wnioski z tego są oczywiste. Potrzebne jest jednak potwierdzenie tych zarzutów – odpowiedział senator Jackowski.



Czy marszałek Grodzki jest problemem dla opozycji? – Jeżeli ktoś ma sygnały o korupcji, powinien zwrócić się do odpowiednich instytucji publicznych – stwierdził senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski; nie chciał szerzej komentować kłopotów marszałka.



Politycy PiS podejrzewają jednak, że nawet gdyby zarzuty się potwierdziły, marszałek może uniknąć odpowiedzialności.



– Jako adwokat mogę z dużym prawdopodobieństwem uznać, że nawet jeżeli dochodziło do pewnych działań korupcyjnych, to one uległy przedawnieniu. To było ponad 20 lat temu – mówił poseł Smoliński z PiS.