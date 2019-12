Strzały w Berlinie w pobliżu Checkpoint Charlie

W centrum Berlina nieopodal odwiedzanego tłumnie przez turystów dawnego przejścia granicznego Checkpoint Charlie doszło do napadu rabunkowego na kawiarnię Starbucks. Nieznany sprawca oddał kilka strzałów w lokalu.

Policjanci, uzbrojeni w długą broń, otoczyli okolicę i szukają napastnika. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Mundurowi zapewnili, że „sytuacja jest pod kontrolą”.

Massive police presence after shots fired at a café allegedly, three blocks from our offices at “Checkpoint Charlie”.#Berlin pic.twitter.com/HpRW0CrCyG