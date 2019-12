Jechał czerwonym lublinem na sygnale. To nie była straż pożarna [WIDEO]

Policjanci z grupy SPEED zatrzymali mężczyznę, który kierował pojazdem dostawczym. 44-latek używał bezprawnie sygnałów dźwiękowych i świetlnych uprzywilejowania. Teraz grozi mu wysoka kara.

Wszystko wydarzyło się w sobotę na drodze pod Toruniem. Policjanci z włocławskiej grupy SPEED zauważyli czerwony samochód Lublin, który jechał z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, zarówno dźwiękowymi jak i świetlnymi.



Pojazd nie miał jednak oznaczeń straży pożarnej. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca nie miał też zezwolenia na używanie sygnałów, a pojazd zakupił w sierpniu tego roku od OSP i nie wymontował ich z wyposażenia.



„Z tłumaczenia na miejscu wynikało, że śpieszył się do miejsca zamieszkania, gdyż musiał pilnie wykonać innym pojazdem kurs transportowy” – opisuje wielkopolska policja.



Auto nie posiadało też aktualnych badań technicznych. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny. Sprawą zajmie się sąd, do którego mundurowi będą składać wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia. Może mu grozić do 14 dni aresztu albo wysoka grzywna.

#wieszwiecej Polub nas