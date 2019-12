Rano strzelił w głowę przechodnia, w urodziny planował „masową egzekucję”. Akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła w poniedziałek Pawła Z. o zastrzelenie w ubiegłym roku 89-letniego emerytowanego lekarza. Według śledczych podejrzany posłużył się bronią czarnoprochową, którą kupił przez internet na kilka dni przed dokonaniem zabójstwa.

O skierowaniu do olsztyńskiego sądu okręgowego aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi Z. poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny. 24-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo przy użyciu broni palnej.



Do zbrodni doszło w maju ubiegłego roku w pobliżu basenu przy ul. Głowackiego, niemal w centrum miasta. Jak wynika z ustaleń śledztwa, Paweł Z. oddał dwa strzały z broni czarnoprochowej w głowę przechodzącego przez tamtejszy park mężczyzny, powodując jego śmierć. Do zdarzenia doszło wcześnie rano. Ofiarą był 89-letni emerytowany lekarz.



Podejrzanego zatrzymano dwa miesiące później. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono rewolwer będący repliką broni wytworzonej przed 1885 r., na której posiadanie nie jest wymagane pozwolenie. Znaleziono wówczas również proch i pociski.

– Z opinii powołanych w sprawie biegłych wynika niezbicie, iż to właśnie z zabezpieczonej broni oddano strzały do pokrzywdzonego. Ustalono również, że broń Paweł Z. nabył za pośrednictwem internetu na kilka dni przed zdarzeniem – poinformował Stodolny.

Według prokuratury Paweł Z. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia „znacząco odbiegające od ustaleń śledztwa”.



W trakcie śledztwa, media – powołując się na nieoficjalne informacje – podawały, że Paweł Z. zastrzelił przypadkową, napotkaną w pobliżu basenu osobę, żeby sprawdzić, czy jest w stanie zabić. Według tych doniesień miał też planować w swoje urodziny urządzić na ulicach „masową egzekucję”. Policjanci zatrzymali go na krótko przed urodzinami.



Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy uznali, że podejrzany był w chwili czynu całkowicie poczytalny. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.