Incydent, nie napaść. Sąd orzekł winę ws. ataku na polskiego ambasadora w Izraelu

Sąd w Izraelu uznał Arika Ledermana winnym ataku na polskiego ambasadora Marka Magierowskiego. Nie wiadomo na razie, jaką karę sąd wymierzy Izraelczykowi. Decyzja ma zostać ogłoszona w późniejszym terminie.

Do zdarzenia doszło w maju br. Marek Magierowski został zaatakowany fizycznie i słownie przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. 65-letni Arik Lederman dwukrotnie najpierw podbiegł do samochodu z polskim dyplomatą, zaczął uderzać w jego dach. Kiedy ambasador opuścił szybę, by sfotografować mężczyznę, ten go opluł.



W związku z atakiem do MSZ została wezwana ówczesna ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Wyraziła ubolewanie z powodu incydentu, deklarując zarazem pomoc władz izraelskich w jego pełnym wyjaśnieniu.



Izraelczyka zatrzymała policja, a w sądzie mężczyzna przeprosił za incydent. Tłumaczył, że przyszedł do ambasady, by domagać się oddania mienia jego przodków, jak argumentował, „pozostawionego w Polsce po Holokauście”.



Ostatecznie sąd przychylił się do wniosku obu stron, aby mężczyznę uznać winnym samego incydentu, ale nie napaści na chronionego immunitetem dyplomatę. Izraelczyk argumentował bowiem, że nie był świadom, iż mężczyzna, który był w samochodzie, był polskim ambasadorem.

