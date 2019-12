Uzasadnienie wyroku dla Arabskiego przesunięte na koniec stycznia

Wyrok skazujący m.in. Tomasza Arabskiego za niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku zapadł 13 czerwca br. Do dziś sędziowie nie sporządzili uzasadnienia, które jest podstrawą ewentualnej apelacji. Mieli to zrobić do 20 grudnia. Termin ten został wydłużony do 30 stycznia 2020 r.

Sąd wymierzył byłemu szefowi KPRM Doandla Tuska Tomaszowi Arabskiemu karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Z kolei ówczesna urzędniczka kancelarii Monika B. dostała 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Pozostałą tórjkę sąd uniewinnił. Byli to Mirosław K. - pracownik KPRM oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie - Justyna G. i Grzegorz C.



Sąd uznał, że Arabski w okresie od 15 marca 2010 do 10 kwietnia 2010 nie dopełnił ciążących na nim obowiązków z tytułu pełnienia funkcji koordynatora odpowiedzialnego za organizowanie lotów polskich wojskowych statków powietrznych o statusie HEAD.



– W związku z planowaną na 10 kwietnia 2010 r. wizytą zagraniczną prezydenta oraz towarzyszących mu osób na terytorium Rosji dopuścił na wykorzystanie specjalnego transportu lotniczego, wiedząc, że w Smoleńsku nie ma lotniska, na którym dopuszczone byłoby wykonanie operacji lądowania, czym spowodował rzeczywiste niebezpieczeństwo – uznał wówczas sąd.



W ustnym uzasadnieniu sędzia Hubert Gąsior stwierdził, że sytuacja, jaka zaistniała przy organizacji lotu z 10 kwietnia 2010 r., podważa zaufanie do państwa. – Co ma pomyśleć obywatel o państwie, które w sposób prawidłowy nie potrafi zorganizować lotu dla prezydenta i najważniejszych osób w państwie – mówił.



Jednocześnie sędzia Gąsior zastrzegał, że nie ma dowodów na to, że niedopełnienie przez oskarżonych ciążących na nich obowiązków spowodowało katastrofę samolotu Tu-154. Jak przypominał, sprawa dotyczyła kwestii niedopełnienia obowiązków.



Przez prawie pół roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie sporządził pisemnego uzasadnienia swego orzeczenia.

Proces został zainicjowany z oskarżenia prywatnego. Podstawą złożonego w 2014 r. aktu oskarżenia był art. 231 Kodeksu karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła prawomocnie śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 r.Proces ruszył dopiero po dwóch latach, w 2016 roku czyli po odejściu ekipy PO-PSL. Oskarżycielami w tej sprawie zostali bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna. Do sprawy przyłączyła się prokuratura.