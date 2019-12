Dobry powód, by zwiedzić USA bez wizy. LOT otwiera nowe połączenie przez Atlantyk

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią regularne połączenie z Warszawy do Waszyngtonu. Od 2 czerwca samoloty przewoźnika będą latać do stolicy Stanów Zjednoczonych trzy razy w tygodniu – we wtorki, piątki i niedziele. Rejs, w trakcie którego Dreamlinery LOT-u pokonają ponad 7 tys. km potrwa nieco ponad 9 godzin. Będzie to tym samym najszybszy sposób na podróż z Polski i całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej do Waszyngtonu.

Połączenia będą obsługiwane samolotami typu Boeing 787. Potrzebę uruchomienia takiego połączenia sygnalizowały władze lotniska Chopina w Warszawie. Wskazywano na duży ruch zarówno biznesowy, jak i turystyczny między oboma miastami.



– Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu od dawna było na naszej „krótkiej liście”. Podczas dokładnych analiz biznesowych zwróciliśmy uwagę nie tylko na sam fakt połączenia stolic Polski i USA, ale także rokrocznie rosnący potencjał turystyczny i biznesowy tego połączenia. Ponadto dotychczas Europa Środkowa i Wschodnia nie miały tak dogodnego połączenia do Waszyngtonu. Nowe połączenia do USA są trzonem naszej strategii i na pewno ogłaszając teraz loty do Waszyngtonu, nie mówimy ostatniego słowa – mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, cytowany w rozesłanym mediom komunikacie.



Prezes LOT Rafał Milczarski podkreślał już, że rynek amerykański cieszy się bardzo dużą popularnością. Zwiększyło ją w ostatnim czasie zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych.



„Ponadto Waszyngton to też atrakcyjny kierunek turystyczny. Wśród popularnych i licznie odwiedzanych miejsc są: Biały Dom, Kapitol z imponującą biblioteką i Sądem Najwyższym jak i liczne wspaniałe muzea położone wzdłuż National Mall, czy idealne na niespieszne spacery akademickie Georgetown” – zaznacza przewoźnik



Na początku sierpnia przewoźnik uruchomi regularne połączenie z Warszawy do San Francisco w USA. LOT lata także na dwa lotniska w Nowym Jorku, do Chicago, Los Angeles i do Miami na Florydzie.

źródło: IAR, portal tvp.info

Prezes Milczarski zapowiedział także uruchomienie nowego rejsu z Krakowa na nowojorskie lotnisko JFK. Nastąpi to w maju 2020 roku. Ponadto zostanie zwiększona częstotliwość lotów z Krakowa do Chicago w sezonie letnim do pięciu tygodniowo.