Najstarsze małżeństwo świata. Razem mają 211 lat

Charlotte i John Hendersonowie z Austin w stanie Teksas zostali wpisani do Księgi Rekordów Guinessa jako najstarsze małżeństwo na świecie. On ma 106 lat, ona 105, a małżeństwem są od 80 lat.

John i Charlotte poznali się w 1934 roku na uniwersytecie, ona – studentka pedagogiki, on – obrońca w drużynie futbolowej. Pytani o receptę na taki sukces, pan Henderson odpowiada, że trzeba „przeżywać każdy dzień i starać się, żeby jutro było lepsze niż dzisiaj”.



Hendersonowie na ślubnym kobiercu stanęli 22 grudnia 1939 roku. Nie są jednak rekordzistami. Jak do tej pory, parą o najdłuższym stażu są Zelmyra i Herbert Fisherowie, którzy byli małżeństwem przez 86 lat i 290 dni.



Hendersonowie poza małymi problemami ze słuchem, cieszą się niezłym zdrowiem. Nie mają dzieci, a ich znajomi żartują, że to właśnie dzięki temu żyją tak długo.



Przyczyny ich długowieczności można doszukiwać się w tym, że John i Charlotte od lat uprawiają sport – on prawie codziennie jest na siłowni. Poza tym zdrowo się odżywiają i nie piją alkoholu. Oboje kochają podróże, razem odwiedzili m.in. Skandynawię, Amerykę Południową i Chiny.

