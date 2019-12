Ten rok należał do nich. Oto najlepsi polscy sportowcy

Choć nieczęsto słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego na największych imprezach, trudno uznać mijający rok za nieudany. Wręcz przeciwnie. Większe i mniejsze sukcesy odnosili niemal wszyscy: koszykarze, piłkarze, siatkarze, lekkoatleci, skoczkowie, wioślarze, kajakarki... Długo by wymieniać. Wybór piątki najlepszych przysporzył niemałego bólu głowy.

Kamilowi Stochowi nie udało się zdobyć kolejnej Kryształowej Kuli, nie wygrał Turnieju Czterech Skoczni, a na mistrzostwach świata – po kuriozalnym konkursie, w którym karty rozdawał wiatr – przyćmił go Dawid Kubacki. To nie był jego rok, choć dziwnie mówić o rozczarowaniu, gdy zajmuje się trzecie miejsce w Pucharze Świata i zdobywa srebro mistrzostw globu. Tak czy siak: Stoch przyzwyczaił nas, że osiąga szczyty. W 2019 r. mu się nie udało, dlatego w „piątce” go nie ma.



Nie ma też Pawła Fajdka, który w wielkim stylu powrócił na szczyt. Czwarty złoty medal mistrzostw świata to nie lada osiągnięcie, najlepsze w historii polskiego sportu: z naszym młociarzem równać się może tylko koleżanka po fachu, Anita Włodarczyk. Robert Korzeniowski też ma cztery krążki, ale wśród złota zawieruszył się jeden brąz.



Po Fajdku, jak po Stochu, oczekujemy jednak więcej. To ostatni dzwonek, by wreszcie „odczarować” igrzyska olimpijskie i stanąć na podium najważniejszej imprezy czterolecia. Okazja już za nieco ponad pół roku...



Pamiętamy o kajakarzach: Marcie Walczykiewicz i Tomaszu Kaczorze. Pamiętamy o wioślarskich czwórkach, robiącej niebywały postęp siatkarce Malwinie Smarzek-Godek i wielu innych, którzy dostarczyli nam w mijającym roku wielu powodów do radości. A kto dał jej najwięcej?

5. Mateusz Ponitka



To był najlepszy rok w karierze 26-latka z Ostrowa Wielkopolskiego. Obiecujący był już sam początek: w lutym, po ograniu Chorwatów i Holendrów, Polacy zapewnili sobie awans na mistrzostwa świata. Dokonali tej sztuki po raz pierwszy od... 1967 r. I to zaledwie kilka chwil po tym, jak z gry w kadrze zrezygnował jej wieloletni filar – Marcin Gortat.



Ponitka wziął na siebie rolę lidera i wywiązał się z niej znakomicie. Choć przed mundialem nikt nie upatrywał w Polakach faworytów, a już wyjście z grupy miało być ogromnym sukcesem, reprezentacja Mike’a Taylora zakończyła turniej na doskonałym – biorąc pod uwagę potencjał, możliwości i klasę przeciwników – ósmym miejscu. Ograliśmy gospodarzy (Chiny), pokonaliśmy Rosjan, a z późniejszymi triumfatorami, Hiszpanią, zagraliśmy jeden z najlepszych meczów w historii kadry.







***

Wykończony, słaniający się na nogach Ponitka, który ostatnie akcje decydujących spotkań rozgrywał niemal wyłącznie siłą woli, stał się symbolem drużyny, którą pokochali kibice: walecznej, nieustępliwej, zostawiającej serce na parkiecie. Taki jest też na co dzień. Choć jego Zenit Sankt Petersburg spisuje się w Eurolidze poniżej oczekiwań, to gdy już wygrywa, ogromna w tym zasługa Polaka.I szkoda tylko, że gra w NBA wciąż pozostaje co najwyżej w strefie marzeń naszego najlepszego koszykarza. Jeśli jednak będzie rozwijał się tak jak do tej pory, być może kiedyś dostanie szansę...

4. Wilfredo Leon



Czekał on, czekał selekcjoner Vital Heynen, czekała cała Polska. Po latach formalności, kłód rzucanych pod nogi przez kubańską federację, 27 lipca Wilfredo Leon wreszcie zadebiutował w biało-czerwonych barwach. W łatwo wygranym meczu z Holandią (3:0) nie wspiął się może na wyżyny umiejętności, ale żaden z obserwatorów nie miał złudzeń: będzie tylko lepszy.



Brylował w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich (to w dużej mierze dzięki niemu Polacy zapewnili sobie bilet do Tokio), był najlepszym zawodnikiem „brązowej” reprezentacji podczas mistrzostw Europy i drugiego zespołu Pucharu Świata. Jego Sir Safety Perugia to jeden z najlepszych klubów w Europie, a Leon – jakżeby inaczej – jest tam największą gwiazdą.



Czuje się Polakiem, mówi po polsku, ma żonę z Polski, a żeby grać w biało-czerwonych barwach, odmówił m.in. Rosjanom i Turkom, którzy za paszport oferowali mu potężne pieniądze. Podobnie jak Heynen i cała nasza kadra, w głowie ma tylko jeden cel: medal igrzysk olimpijskich. Mając w kadrze najlepszego siatkarza świata, Polacy są bardzo bliscy spełnienia marzeń.



***

3. Aniołki Matusińskiego



„Aniołki Matusińskiego”, czyli Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic i Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. Wyróżnienie zbiorcze, bo każda z pań w równym stopniu odpowiedzialna jest za pasmo ostatnich sukcesów. A było ich całkiem sporo.



Najpierw, w marcu, złoto halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Potem triumf podczas festiwalu sztafet w japońskiej Yokohamie, wreszcie srebrny medal mistrzostw świata – przed m.in. niesamowitymi Jamajkami, tuż za Amerykankami, które od wielu lat pozostają poza zasięgiem konkurencji.



Ostatni sukces nasze bohaterki uzupełniły o rekord Polski: czas 3:21:89 to efekt wielu lat ciężkiej pracy i wyczerpujących treningów pod okiem trenera Aleksandra Matusińskiego.



Pogoń Justyny Święty-Ersetic za Jamajką Shericką Jackson pozostanie zresztą jednym z najpiękniejszych sportowych wspomnień tego roku. Rozentuzjazmowani komentatorzy Telewizji Polskiej, Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara, nie ukrywali wzruszenia i łez. Przed telewizorami Polkom kibicowały miliony rodaków.







***

Wciąż są młode, wciąż nie osiągnęły szczytu formy. W Tokio „Aniołki” będą jedną z naszych największych medalowych nadziei.

2. Robert Lewandowski



Niedoceniony przez kapitułę. Dziennikarze z całego świata, przyznający nagrodę w imieniu tygodnika „France Football”, znaleźli w zeszłym roku aż siedmiu lepszych piłkarzy. Ósme miejsce to oczywiście żaden wstyd, przed Lewandowskim mogliśmy tylko pomarzyć o Polaku w czołówce podobnego plebiscytu, ale... trudno nie odczuwać lekkiego rozczarowania.

KOSMICZNY WYNIK! ⚽️☄️



Robert Lewandowski strzelił 54 gole w 2019 roku! �� pic.twitter.com/YvqizIJUPq — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 21, 2019



***

Napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski strzelił w 2019 r., we wszystkich rozgrywkach, aż 54 gole. Więcej niż Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Najwięcej na świecie. Czemu więc „dopiero” ósmy? Eksperci są zgodni: dopóki Lewandowski gra w Bayernie, w podobnych głosowaniach stoi niemalże na straconej pozycji. Sam fakt, że jest Polakiem, powoduje, że najpewniej nigdy nie zaplusuje dużym sukcesem w barwach narodowych. Zostaje klub, ale z zastrzeżeniem, że Bundesliga obchodzi niewielu. Ot, mógł „Lewy” otworzyć hurtownię bramek i sprzedawać je tydzień w tydzień Augsburgowi, Freiburgowi i Herthcie, ale w Senegalu, Mali czy Turkmenistanie ogląda się wtedy Premier League, mecze Realu lub Barcelony. Dokonań Polaka nikt nie dostrzega.Dostrzegamy je, na szczęście, nad Wisłą. To na plecach „Lewego” Polska pewnie awansowała na mistrzostwa Europy. To jego poczynania w Lidze Mistrzów i Bundeslidze oglądamy co tydzień z zapartym tchem, z dumą opowiadając, że tak wybitny piłkarz urodził się i uczył fachu gdzieś wśród nas. Trudno osiągnąć więcej, trudno być lepszym piłkarzem. By wspiąć się na pierwsze miejsce tego skromnego rankingu, Lewandowski musi jednak „coś” dołożyć. Liga Mistrzów z Bayernem? Medal mistrzostw Europy z reprezentacją Polski? Trzymamy kciuki szczególnie za to drugie...

1. Bartosz Zmarzlik



Godny następca Tomasza Golloba. 24-latek wygrał w tym roku trzy zawody w cyklu Grand Prix: w Krsku, Wrocławiu i Vojens. Zebrał najwięcej punktów i został trzecim polskim mistrzem świata na żużlu (poza Gollobem był nim jeszcze Jerzy Szczakiel).



Co warte podkreślenia, nie był to jednorazowy wyskok. W 2016 r. zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, w 2018 był natomiast drugi – za Taiem Woffindenem.



Poza najważniejszym indywidualnym skalpem, znakomicie szło mu także w rywalizacji zespołowej: z reprezentacją Polski zdobył srebrny medal drużynowych mistrzostw świata, zdobywając aż 35 z 47 punktów naszego zespołu. W lidze szwedzkiej gromadził średnio 2,802 pkt za bieg, ustanawiając nowy rekord rozgrywek.



Stal Gorzów w PGE Ekstralidze aż tak dobrze sobie nie radziła, ale do Zmarzlika nikt pretensji mieć nie może: z średnią 2,410 pkt za bieg był drugim najlepszym zawodnikiem ligi. Udawało mu się niemal wszystko.



Eksperci nie mają wątpliwości: to jego czas. Jeśli zdrowie dopisze, młody Polak może zdominować świat czarnego sportu. Zachwyca kibiców efektowną i efektywną jazdą, poza torem zachowując wyjątkową skromność i pokorę.