Wroński z „GW” i Piasecki z TVN atakują Śpiewaka za krytykę kapitalizmu w wersji III RP

„Najbardziej roszczeniowe pokolenie, jakie znam to pokolenie baby boomers, które dostało edukację i mieszkania od państwa, a teraz nam wkręca, ze jesteśmy roszczeniowi, bo nie chcemy kredytów hipotecznych na 30 lat i śmieciówek” – napisał Jan Śpiewak i ściągnął na siebie ataki polityków opozycji. Na zasadzie „uderz w stół” głos zabrał również Paweł Wroński (GW) i Konrad Piasecki (TVN). Ten ostatni zasugerował, że warszawski radny ujawniający patologie w procesie reprywatyzacyjnym nie „para się pracą”.

Dyskusja zaczęła się od wpisu Śpiewaka, który skomentował wywiad z socjolog prof. Marią Sroczyńską. Stwierdziła w nim, że młodzi ludzie „rosną manipulowani przez media, w społeczeństwach rządzonych przez korporacje, którym bezwiednie podlegamy, pozwalając na udział w naszych codziennych wyborach”. „Nie posiadając zaś zdolności konsumpcyjnych – mówiła dalej o młodych ludziach socjolog – popadają we frustrację i w depresję”. Zdaniem pani profesor rodzicom z pokolenia powojennego boomu demograficznego, których młodość „upływała w zgrzebnym PRL-u, gdzie pracowano za dwoje, by zapewnić dzieciom podstawy życiowego powodzenia” zabrakło czasu na „naukę budowania relacji czy komunikowania się” przez co „wychowali ludzi ambitnych, o dużym potencjale rozwojowym, ale narcystycznych i roszczeniowych, słabo radzących sobie w bezpośrednich relacjach międzyludzkich, nieodpornych na przyziemne trudy i porażki”.



Warszawski radny w polemice do tych tez napisał, że bardziej roszczeniowym pokoleniem niż młodzi ludzie są ci, którzy „teraz wkręcają nam, że jesteśmy roszczeniowi, bo nie chcemy kredytów hipotecznych na 30 lat i śmieciówek”.

Najbardziej roszczeniowe pokolenie jakie znam to pokolenie baby boomers, które dostało edukacje i mieszkania od państwa, a teraz nam wkręca, ze jesteśmy roszczeniowi, bo nie chcemy kredytów hipotecznych na 30 lat i śmieciówek �� pic.twitter.com/KiYmAROlA9 — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) December 28, 2019

Wroński, w dalszym ciągu dyskusji, odniósł się przychylnie do internauty, który proponował, żeby „sprawdzić” nauczycieli Śpiewaka

Większość najostrzejszych ostatnio dyskusji toczy się dlatego, że rozmówcy nie mają pojęcia o czy mówią. — Paweł Wroński (@PawelWronskigw) December 29, 2019

Ale do tego mieszkania brakuje im jeszcze gwarancji zatrudnienia i bezwarunkowego dochodu podstawowego. Wtedy można by jakoś pożyć... https://t.co/XLf4rd0jLy — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) December 29, 2019

Na koniec debat o nieszczęściu pokolenia 30 latków i liberalizmie boomerów spojrzałem w oświadczenie majątkowe radnego @JanSpiewak. I powiem tak. Jeśli własną pracą, a głównie dietą radnego zarabia się 18 tys. złotych rocznie, to narzekania na kapitalizm stają się oczywistością — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) December 29, 2019

Liderem w atakach na Jana Śpiewaka okazał się Konrad Piasecki z TVN.

Do tych słów odniósł się warszawski radny, zauważając, że: „Neoliberalne elity pokazują autorytarną twarz, groteskowo okraszoną hasłami o obronie demokracji”.

.@KonradPiasecki twierdzi, że za mało zarabiam, żeby mieć prawo do krytyki kapitalizmu, @Ewa__Siedlecka, że jestem recydywistą i zasłużyłem na to, żeby za słowa zostać przestępcą. Neoliberalne elity pokazują autorytarną twarz, groteskowo okraszoną hasłami o obronie demokracji. — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) December 30, 2019

I po co Pan kłamie? Jest wrecz przeciwnie. Uważam że przy dochodach na poziomie 1,5 tysiąca miesięcznie Pana krytyka kapitalizmu jest doskonale zrozumiała. I doskonale groteskowa https://t.co/h2jEQhByR5 — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) December 30, 2019

Odpowiadam. Dochód nie ma tu nic do rzeczy. Prawo do krytyki systemu opartego na pracy ma każdy, ale lepiej brzmi ona w usta kogoś kto rzeczywiście para się tą pracą. https://t.co/V5JhZmjUo7 — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) December 30, 2019

Prowadzący programy publicystyczne w TVN nie pozostał mu dłużny, sugerując m. in., że Śpiewak nie „para się pracą”.

Wypowiedzi gwiazdy TVN wywołały liczne reakcje. Większość użytkowników Twittera krytycznie odniosła się do poziomu analizy zaproponowanej przez „Dziennikarza roku” 2015.

Było niesmaczne, zaczyna być obrzydliwie. Polacy z minimalną krajową - zamknijcie gęby. My panowie redaktorzy zarabiający w miesiąc tyle co wy w kilka lat mamy rację! I ktoś się jeszcze dziwi, że PiS rządzi, jeśli opinie kształtują ludzie z taką pogardą dla ludzi. — Robert Maślak (@RobertMaslak) December 29, 2019

Szanuję ludzi, którzy w jednym ćwicie na 280 znaków potrafią rozwiązać wiele zagadnień. Ten na przykład odpowiedział na nurtujące pytania, takie jak:



-skąd wzięło się "ok boomer"?

-dlaczego młodzi oglądają coraz mniej TV?

-dlaczego Platformie jakoś tak ostatnio nie wychodzi? pic.twitter.com/Ju5vJVKaGO — bardzo brzydka feministka��� (@BardzoF) December 29, 2019

Nieprawda, że tylko się zastanawiał. Dalej czytamy na koncie redaktora jak poniżej. Cherry picking godny weteranki pic.twitter.com/dUaYE9UBHN — Oggy (@OgiliusOggy) December 30, 2019

