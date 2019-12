Polska przejmuje dowództwo szpicy NATO. Stoltenberg dziękuje

Polska przejmuje od 1 stycznia dowództwo tzw. szpicy NATO, czyli sił bardzo wysokiej gotowości, zdolnych do reagowania w przeciągu zaledwie kilku dni. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg dziękuje za wkład we wspólnotową obronę.

– Wspólne Siły Operacyjne Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), czyli nasza szpica, to znaczący wkład we wspólną obronę i mocna prezentacja możliwości Polski. Te siły można natychmiastowo rozmieszczać w celu obrony dowolnego kraju sojuszniczego przed jakimkolwiek zagrożeniem – oświadczył Stoltenberg dziękując Polsce za przejęcie dowództwa.



VJTF, nazywane popularnie szpicą NATO, utworzono w reakcji na rosyjską aneksję Krymu w 2014 roku. Od chwili powstania funkcjonują jako element strategii odstraszania Rosji. W ich skład wchodzą żołnierze w najwyższej gotowości alarmowej, delegowani na zasadzie rotacji przez państwa członkowskie.



Żołnierze ci pozostają w swych macierzystych jednostkach, ale muszą być zdolni do udania się w ciągu 48-72 godzin w dowolne miejsce, gdzie potrzebna jest szpica.

Trzonem VJTF w 2020 roku będzie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, wspierana przez jednostki z 12. Dywizji Zmechanizowanej, 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, Żandarmerię Wojskową, a także ekspertów ds. logistyki oraz specjalistów przeciwchemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.



Z danych udostępnionych przez NATO wynika, że w szpicy będzie służyło około 6 tys. żołnierzy, w tym około 3 tys. z Polski. Siły będą również tworzyć jednostki z Bułgarii, Czech, Węgier, Włoch, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii.



Stany Zjednoczone deklarują wspieranie VJTF siłami powietrznymi i innymi zasobami bojowymi.



VJTF składa się z wojsk lądowych, powietrznych, morskich oraz specjalnych i jest częścią 40-tysięcznych Sił Odpowiedzi NATO. Aby podzielić ciężary wysokiej gotowości bojowej, wiodącą brygadę VJTF wystawia każdego roku inne państwo. W roku 2018 były to Włochy, a w 2019 – Niemcy.