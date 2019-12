Niemieckie media komentują piosenkę o „babci, ekologicznej świni”

Potrzeba pewnej gotowości do zidiocenia, by uznać tę piosenkę za atak na rodzinę. Albo użytkownikom mediów społecznościowych odjęło ostatnie resztki zdolności do abstrakcyjnego myślenia, choć akurat w to ciężko uwierzyć – czytamy w komentarzu na niemieckim portalu zeit.de. Niemieckie media skomentowały aferę wokół piosenki dziecięcego chóru, który śpiewał o babci „starej ekologicznej świni”.

Niemiecka publiczna stacja WDR opublikowała kilka dni temu piosenkę chóru dziecięcego. Dzieci śpiewały o babci, która nie prowadzi „ekologicznego” trybu życia. – Moja babcia to stara świnia ekologiczna – brzmiały wersy piosenki.



Gdy media społecznościowe zalała fala krytyki stacji, WDR zdecydowała o usunięciu materiału.



Niemieckie media komentując występ dziecięcego chóru pisały m.in., że piosenka to oczywista satyra. „Frankfurter Rundschau” tłumaczy, że właśnie z tego powodu wolno także dzieciom śpiewać o babci jako „ekologicznej świni”.



Zdaniem dziennika jednak większość babć jest tak czy inaczej mniej nastawiona na konsumpcję niż młodsze pokolenia, zaś podburzanie pokoleń przeciwko sobie nie prowadzi do niczego dobrego. „Tak samo, jak nieprawdą jest, że cudzoziemcy są winni wszystkiemu, nie jest prawdą, że starzy ponoszą odpowiedzialność za problemy ekologiczne. Rzeczywistość jest bardziej złożona. I satyra powinna to odzwierciedlać” – czytamy.



„Dobrze, że szef WDR Tom Buhrow wytłumaczył się z tej strasznej piosenki, która ośmieszała babcie. Zarzuty wobec starszego pokolenia to nic innego jak polemika w najgorszym stylu. Widać w tym nieznośną pyszałkowatość aktywistów, którym brakuje jakiegokolwiek poszanowania innych opinii. To prowadzi do zaostrzenia frontów” – pisze z kolei „Frankenpost".



Według „Sueddeutsche Zeitung”, „oburzenia piosenką o babci nie byłoby, gdyby nie zahaczała o realny problem”. Z kolei według portalu zeit.de „potrzeba pewnej gotowości do zidiocenia, by uznać tę piosenkę za atak na rodzinę”.

