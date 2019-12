Na świecie głośno o kłamstwach Putina. Milionowe zasięgi oświadczenia Morawieckiego

O ile w Polsce mamy świadomość tego, jak wyglądał wybuch II wojny światowej, co do niego doprowadziło, o tyle na Zachodzie, za granicą warto to podkreślać – ocenił szef KPRM, minister Michał Dworczyk. Wskazał przy tym, że niedzielne oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego zyskało bardzo duży oddźwięk międzynarodowy. – Już trzy godziny po jego opublikowaniu było 189 publikacji na całym świecie, nie licząc polskich – poinformował Dworczyk i dodał, że zasięg w sieci osiągnął ponad 380 milionów.

Echa oświadczenia Morawieckiego w rosyjskich mediach Radio Echo Moskwy napisało na swojej stronie internetowej, że „premier Polski Mateusz Morawiecki zarzucił kłamstwo prezydentowi Rosji Władimirowi... zobacz więcej

Zdaniem szefa KPRM stanowisko premiera ws. słów Putina zyskało bardzo duży zasięg i można jeszcze spodziewać się kolejnych komentarzy.



Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego, dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że jej przyczyną był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.



Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według rosyjskiego prezydenta – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki. Prezydent Rosji nazwał Lipskiego „łajdakiem” i „antysemicką świnią”, a także sformułował zarzut, że ambasador „solidaryzował się z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i obiecywał wystawić mu pomnik w Warszawie”.



W niedzielę ukazało się oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, związane z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Rosji. "Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" - czytamy w oświadczeniu szefa polskiego rządu.

#wieszwiecej Polub nas

Jak ocenił w poniedziałek na antenie TVP1 Michał Dworczyk, „haniebne słowa Putina o ambasadorze Lipskim” zyskały znacznie mniejszy zasięg na świecie – jedynie 54 publikacje i o połowę mniejszy zasięg niż oświadczenie Morawieckiego na kilka godzin po jego udostępnieniu.

– Zobaczymy, jak Władimir Putin i politycy rosyjscy będą chcieli tę fałszywą narrację kontynuować. Miejmy nadzieję, że po kilku dniach już ten temat wygaśnie, bo nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to kolejny przykład sytuacji, w której Federacja Rosyjska – mając kłopoty wewnętrzne, zewnętrzne – próbuje odwracać uwagę. Prezydent Putin celuje w tego typu działaniach, żeby przykrywać bieżące problemy tego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, wrzutkami – zaznaczył minister.



Według niego trzeba wykazać „dużą dbałość i zaangażowanie” o kształtowanie prawdziwego obrazu historii.



– Rząd Zjednoczonej Prawicy podkreśla od lat, że jeśli sami nie będziemy dbali o właściwą narrację historyczną, o prawdę historyczną, to może się okazać któregoś dnia, że tę wersję historii napisze ktoś inny – zauważył Dworczyk. Jak zaznaczył, „zrzucanie odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za wybuch II wojny światowej na Polskę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością”.