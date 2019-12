Będą białe święta w Moskwie. Na główne ulice przywieziono śnieg

W weekend na główne ulice i place Moskwy został zwieziony śnieg, z którego uformowano zaspy. Stolica Rosji przygotowuje się do powitania Nowego Roku i obchodów prawosławnego Bożego Narodzenia. Synoptycy zapowiadają na poniedziałek śnieg z deszczem.

W Beskidach przybywa śniegu, ruszają wyciągi W Beskidach śniegu wciąż przybywa. Ruszają kolejne wyciągi, m.in. w Szczyrku i Istebnej. Warunki na trasach są jednak dość trudne, bo śnieg jest... zobacz więcej

Śnieg pojawił się podczas weekendu m.in. na reprezentacyjnej ulicy Twerskiej oraz na Placu Czerwonym. Ciężarówki przywiozły go również do Parku Zariadje utworzonego na brzegu rzeki Moskwa, na terenie, gdzie stał kiedyś hotel „Rossija”. Zasadzono tam rośliny ze wszystkich stref klimatycznych Federacji Rosyjskiej.



Tegoroczny grudzień nie przyniósł opadów śniegu w stolicy Rosji. Synoptycy zapowiadają na poniedziałek niewielkie opady mokrego śniegu, który zapewne się nie utrzyma oraz śniegu z deszczem – czytamy w artykule opublikowanym na portalu dziennika „Wiedomosti”.



Władze Moskwy zapewniły, że śnieg przywieziony do centrum miasta nie jest sztuczny i pochodzi z oczyszczania stołecznych ślizgawek.

#wieszwiecej Polub nas